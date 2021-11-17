Quentin Tarantino NFT satışı yüzünden davalık oldu
Quentin Tarantino, Pulp Fiction'ın şimdiye kadar hiç ortaya çıkmamış sahnelerini NFT olarak satmayı planladığını açıklayınca Mirimax'ın tepkisiyle karşılaştı. Harvey ve Bob Weinstein'ın kurduğu şirket, Oscar ödüllü yönetmene dava açıyor.
17/11/2021
1994 yapımı filmin yapımcılığını üstlenen Miramax, ABD Merkez Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde açılan davaya göre, Tarantino’ya sözleşme ihlali, telif hakkı ve ticari marka ihlali nedeniyle dava açıyor.
Miramax davada, filmi yöneten Tarantino’nun token patlamasından para kazanmaya istekli olduğunu söyledi. 2 Kasım tarihli bir duyuruda Tarantino, OpenSea üzerinden Pulp Fiction’ın daha önce hiç görülmemiş gizli yedi sahnesini açık artırmaya çıkaracağını söylemişti.
Wall Street Journal’ın haberine göre; Miramax, ünlü film yönetmenine bir ihtar mektubu gönderdi: “Tarantino’nun Miramax’ı döngünün dışında tutması özellikle sorunlu, çünkü Pulp Fiction’ın neredeyse tüm haklarını (üretimin tüm aşamalarındaki tüm öğelerini) 1993’te Miramax’a verdi.”