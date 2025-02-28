RA25’te YDÜ’den müthiş galibiyet

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen voleybol liglerinde heyecan devam ediyor.

Voleybol U14 Kızlar Liginde tek maç oynandı. Erteleme karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Maraş Voleybol Okulu Derneği (MVSOD), karşılaştılar. RA25 Spor Salonunda oynanan YDÜ – MVSOD müsabakası oldukça çekişmeli geçti.

İlk sette büyük çekişme yaşanırken, MVSOD seti 29 – 27 kazandı. İkinci seti de kazanan MVSOD 2 – 0 öne geçti. 3. sette taraftarının da desteğiyle toparlanan YDÜ, seti kazanıp skoru 1 – 2 yaparken, 4. seti rahat kazanarak durumu eşitledi.

Tie – break setinde taraftarının da desteğiyle coşkulu oynayan YDÜ, seti kazanıp büyük bir geri dönüşe imza attığı maçı da 3 – 2 kazandı. Maç sonunda YDÜlüler önce rakiplerini ve hakemleri tebrik edip, daha sonra galibiyet sevinci yaşadılar.