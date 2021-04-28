Raab ile Dendias anlaştı…

ads ads ads ads
28/04/2021

ads
ads
Raab ile Dendias anlaştı…

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans devam ediyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominique Raab twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cenevre'de Kıbrıs sorunu üzerine düzenlenen gayrı resmi beşli konferansın ikili temasları bağlamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmeye değindi ve ikili arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını yazdı.

Raab yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin devam etmesi yönünde birlikte çalışmayı sürdürme konusunda anlaştık.” İfadesini kullandı.

28/04/2021 21:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Raab ile Dendias anlaştı…, haberkibris, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.