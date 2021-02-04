Raab: Taraflar müzakerelere uzlaşıya hazır şekilde gelmeli

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs’ta tarafların müzakerelere, uzlaşıya hazır şekilde gelmesi gerektiğini söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre Raab, bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve ardından da Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldi.

Anastasiadis ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Raab, İngiltere’nin Kıbrıs sorununda adil ve kalıcı bir çözümü desteklediğini kaydetti.

Raab, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anastasiadis ile İngiltere’nin desteğini tekrarlamak ve Kıbrıs'ta çözüm müzakerelerine açık ve esnek bir yaklaşımı teşvik etmek için görüştüğünü ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raabi, Hristodulidis ile yaptığı görüşmeden sonra ise, taraflara uzlaşıya hazır olmaları mesajını gönderdi.

Raab, bunca çabadan sonra Kıbrıs sorununda yaşanacak bir başarısızlığın kimseye fayda sağlamayacağına vurgu yaparak, taraflara, müzakerelere uzlaşıya hazır şekilde gelmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere’nin Kıbrıs’taki fikir ayrılığına daimi bir son verilmesini istediğini belirten Raab, tarafların kendilerine sunulan fırsatları görmesini umut ettiğini kaydetti.

Hristodulidis ise, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Raab’a müzakerelerin kısa bir süre sonra, Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını umduklarını ve kendilerinin bu hedefe sıkı bir şekilde bağlı olduklarını söylediğini belirtti.

Görüşmede, müzakerelere Guterres Çerçevesi ile 2014 Şubat’ındaki Ortak Açıklama zemininde başlamaya hazır olduklarını bir kez daha dile getirdiğini kaydeden Hristodulidis, aynı bağlılık düzeyinin, müdahil tüm taraflarca gösterilmesini umut ettiklerini söyledi.

Hristodulidis ayrıca, özlü bir süreç için gösterilecek çaba süresince, tarafların bu çabaları tehlikeye atacak tahriklerden kaçınılması gerekliliğini özümsemesinin önemli olduğu konusunda İngiliz mevkidaşı ile hemfikir olduklarını kaydetti.

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04/02/2021 16:11