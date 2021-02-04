Raab’dan taraflara fedakârlık çağrısı

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, “Bu kadar çabanın ardından, çözüme ulaşmamak kimsenin yararına olmayacaktır. Bu yüzden, taraflara esneklik göstermek ve fedakârlık yapmaya hazır olarak görüşmelere gelmeleri yönünde çağrıda bulunuyorum.” dedi.

Birleşik Krallık – Kıbrıs ilişkilerinin güçlü ve uzun bir geçmişe dayanan ilişkiler olduğunu dile getiren Raab, bu ilişkilerin, ortak tarihi ve kültürel değerler üstüne, ortak hukuk sistemlerine ve Commonwealth üyeliğine ve insanlar arası zengin bağlara dayandığını belirtti.

Raab, Kıbrıs’la bu mevcut bağları güçlendirmeye, canlandırmaya ve daha da genişletmeye devam etmek istediklerinin altını çizerek, ortak değerleri yüceltmek ve Covid-19, iklim değişikliği vb. ortak engelleri aşmak için birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini kaydetti.

Raab bugünkü Kıbrıs ziyaretiyle ilgili İngiliz Yüksek Komiserliği vasıtasıyla yaptığı açıklamada, Birleşik Krallığın Kıbrıs’taki rolünün gereklerini tam anlamıyla yerine getireceğine, dostluğuna ve desteğine güvenilebileceğini aktardı.

“KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN GEREKEN ROLÜMÜZÜ TAMAMIYLA YERİNE GETİRECEĞİZ”

Raab açıklamasında “Biz içgüdüsel olarak sorunları çözen bir ulusuz. BM Güvenlik Konseyi daimî üyesi olan bir garantör gücüz. Fakat aynı zamanda Adanın her yanındaki Kıbrıslıların uzun zamandan beridir dostuyuz. Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün kalıcı ve sağlam bir şekilde son bulmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bütün tarafların BM Genel Sekreteri’nin 5+1 görüşmeleriyle ortaya çıkardığı fırsatı değerlendirmesi gerektiğini kaydeden Raab, adanın geleceği olan gençlere ve çocuklara daha iyi yarınlar bırakmak için gereken adımların atılması gerektiğini kaydetti.

“FEDAKÂRLIK YAPMAYA HAZIR OLARAK GÖRÜŞMELERE GELİN”

Raab şöyle devam etti:

“İki toplumun yararına olacak bir çözümü gerçekleştirmek ve bölgenin istikrara kavuşmasını sağlamak için bir fırsat yaratabilir düşüncesindeyim. Böyle bir çözüm aynı zamanda bütün bölge için büyük kazançları da beraberinde getirecektir.

Bu kadar çabanın ardından, çözüme ulaşmamak kimsenin yararına olmayacaktır. Bu yüzden, taraflara esneklik göstermek ve fedakârlık yapmaya hazır olarak görüşmelere gelmeleri yönünde çağrıda bulunuyorum. Yapmış olduğum görüşmelerde bu yönde bir kararlılık olduğunu görmek beni sevindiriyor.

Kıbrıslılarla ve BM ile birlikte Kıbrıs sorununu adil ve kalıcı bir şekilde çözmek için çalışacağız…

Böylece Kıbrıs’ın genç nesli, yarınları, iki toplumun da etkisi altında olduğu korku ve gerginliklerden kurtulup, gelecek hayallerini gerçekleştirebilecekler.

Tekrar birleşmiş bir Kıbrıs, tam potansiyeline erişirken…Önem verdiğimiz değerlere, dengeye ve bir demokrasi meşalesi olmaya doğru ilerleyecektir.”

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04/02/2021 18:26