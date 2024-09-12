Rachid Ghezzal Süper Lig ekibine doğru

Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oluyor. Rachid Ghezzal'ın Çaykur Rizespor'a imza atacağı belirtildi.

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12/09/2024

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Rachid Ghezzal Süper Lig ekibine doğru

Beşiktaş ile yollarını ayıran Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oluyor. Cezayirli oyuncu Süper Lig'de kalacak. 

A Spor'un haberine göre; Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor'a imza atmaya yaklaştı. 

SÜPER LİG'DEN TEKLİFLERİ İTİRAF ETMİŞTİ

Beşiktaş'ta 4 yıl forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Rachid Ghezzal, daha önce de Süper Lig'den teklifler aldığını açıklamıştı. 

2020-2021 sezonunda Leicester City'den Beşiktaş'a Transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı.

Siyah-beyazlı ekipte 4 sezon geçiren Ghezzal, toplam 122 maça çıktı ve 17 gol attı.

12/09/2024 22:10
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TAGS: Rachid Ghezzal Süper Lig ekibine doğru
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