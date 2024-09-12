Rachid Ghezzal Süper Lig ekibine doğru
Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oluyor. Rachid Ghezzal'ın Çaykur Rizespor'a imza atacağı belirtildi.
12/09/2024
Beşiktaş ile yollarını ayıran Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oluyor. Cezayirli oyuncu Süper Lig'de kalacak.
A Spor'un haberine göre; Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor'a imza atmaya yaklaştı.
SÜPER LİG'DEN TEKLİFLERİ İTİRAF ETMİŞTİ
Beşiktaş'ta 4 yıl forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Rachid Ghezzal, daha önce de Süper Lig'den teklifler aldığını açıklamıştı.
2020-2021 sezonunda Leicester City'den Beşiktaş'a Transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı.
Siyah-beyazlı ekipte 4 sezon geçiren Ghezzal, toplam 122 maça çıktı ve 17 gol attı.12/09/2024 22:10