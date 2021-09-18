Radamel Falcao ilk maçında golünü attı!

Galatasaray'ın sezon başında yollarını ayırdığı Radamel Falcao Rayo Vallecano'nun Getafe'yi 3-0 yendiği maçta sonradan oyuna dahil olarak ilk golünü attı.

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18/09/2021

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Radamel Falcao ilk maçında golünü attı!

Radamel Falcao Rayo Vallecano kariyerine golle başladı. Galatasaray 'ın sezon başında yollarını ayırdığı Radamel Falcao Rayo Vallecano'nun Getafe'yi 3-0 yendiği maçta sonradan oyuna dahil olarak ilk golünü attı.

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki oyuncu 3 milyon Euro karşılığında sözleşmesini feshetmişti.

Galatasaray kariyerinde 43 maça çıkan Radamel Falcao 20 gol atmayı başarmıştı.

Bu arada Getafe forması giyen Enes Ünal ise penaltı atışından yararlanamadı.

18/09/2021 19:49
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TAGS: Radamel Falcao, spor,
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Kupa 2'ye katılım payı olarak katsayı hissesiyle beraber toplamda 6 milyon 231 bin Euro'yu kasasına koyan Galatasaray, İtalyan ekibini de devirmesiyle 630 bin Euro'luk galibiyet priminin daha sahibi oldu. Böylece şimdiden 6 milyon 861 bin Euro'luk (69.4 milyon TL) gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, 9 yeni transferine bir sene boyunca toplamda ödeyeceği 7 milyon 90 bin Euro'nun da çok büyük bir kısmını Eylül ayı sona ermeden çıkarmış oldu.

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