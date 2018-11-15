Radar bir türlü konulmadı!

Haber Kıbrıs-Özel

2018 yılında meydana gelen trafik kazalarında ölümlü kazaların dışında ölümsüz kazalarda ciddi artışlar göze çarpıyor. Devletin yol ve yol güvenliğini artırıcı uygulamalara gitmemesi artan araç sayısı ile birleşince trafik tam bir keşmekeşe dönüyor.

Bunun bir örneği de Orta Mesarya köylerinden olan Gaziköy’de yaşanıyor. Yıllardır sabit radar takılmasını beklene çevre halk halen daha olumlu bir cevap alamadı.

Radarın tabelalarının yerleştirildiği görülüyor ancak radar henüz takılmadı. Radarın yapılma sebebi aynı yerde meydana gelen trafik kazlarıydı. Birçok kaza olmasından ötürü köylü durumu İçişleri Bakanlığı’na taşımıştı. Dönemin bakanı hemen harekete geçti ancak sadece tabela konuldu. Yıllardır sabit radar konulmadı.

Defa defa kaza meydana geldi

Gaziköy’ün Ercan Havalimanı yönünden girişinde, Yiğitler köyüne dönen tali yol olması aynı noktada çok sayıda trafik kazası yaşanmasına neden oldu. Yiğitler yolundan anayola çıkan birçok dikkatsiz şoför trafik kazasına sebep oldu.

Hal böyle iken halen daha önlem alınmaması köylünün eleştirisine neden oluyor. Gaziköy’ün girişinde bulunan anayolun yokuş olması da kazalarda büyük bir etken.

Halk isyan ediyor

Her gün yüzlerce vatandaşın kullandığı yolda radar önlemi alınmaması Gaziköylüler ve anayolu kullanan çok sayıda vatandaş tarafından eleştiriliyor. Bazı vatandaşlar ise duruma sosyal medya hesapları üzerinden eleştiri getirdi.

İki ölümlü kaza meydana gelmişti

Gaziköy-Ercan anayolu üzerinde akıllarda kalan 2 feci trafik kazası meydana geldi. 2017 yılında meydana gelen trafik kazasında Ali Ilgaz hayatını kaybederken 2018’in Mayıs ayında gerçekleşen kazada Meryem Çakır hayatını kaybetmişti. Anayol üzerinde büyüklü küçüklü kazalar meydana gelmeye devam ediyor. Kazaların önü alınamazken radarların takılmaması birçok vatandaşı hayrete düşürüyor.

Yolun durumu da içler acısı

Öte yandan Gaziköy ile Ercan Havalimanı arasında bulunan anayolun durumu çok kötü. Yol boyunca çok sayıda çukur ve çökme var. Çukurlardan kaçmak için şerit değiştiren şoförler zaman zaman trafik kazası riski atlatıyor.