Radar cezalarını dağıtacak sistem yok!

Mustafa SEYMEN - Özel Haber

Ülkemizin her bölgesinde bulunan trafik radar kameraları, vatandaşın hızını engellemek ve trafik güvenliğini sağlamak için uzmanlar tarafından konumlandırılıyor. Özellikle yerine göre en çok ölümlü kaza olan veya en çok kaza olan yollara yerleştiriliyor.

Haber Kıbrıs, söz konusu radar cezalarının son dönemde dağıtılmadığını ortaya çıkardı. Haber Kıbrıs, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programında ilk kez gündeme getirilen konuyla alakalı detaylara ulaştı.

Radar ceza kâğıtları dağıtılamıyor

Radar kameralarından alınan araç plaka ve hız bilgileri merkeze iletiliyor. Merkez ise ceza kâğıtlarını yazıyor. Yazılan ceza kâğıtları öncellikli olarak polis ekipleri tarafından dağıtılıyordu. Fakat cezalar çok fazla olduğundan polis ekipleri dağıtım sürecinde çok gecikiyor ve cezalar 7 ay gecikmeli vatandaşa ulaşıyordu.

Alınan karar ve ihale ile Trafik Dairesi ve Polis Genel Müdürlüğü’nün gözetimi altında ceza kâğıtlarının dağıtımı özel bir şirkete verildi.

Yazılan ceza kâğıtları 1-2 ay geriden gelerek özel şirket tarafından dağıtılıyordu.

Özel şirket ile yapılan anlaşma Aralık ayında sonlanırken; 3 ay ek uzatma anlaşması yapıldı. 31 Mart tarihinde ek uzatma da tamamlanınca uzatmaya gidilmedi. Devlet tarafından uzatmaya gidilmeyince cezalar da dağıtılamaz noktaya gelindi.

1 yılda ortalama 100 bin radar cezası yazılıyor

Haber Kıbrıs’ın ulaştığı bilgiye göre 1 yılda ortalama 100 bin radar cezası merkez tarafından yazılıyor. Ve bu 100 bin radar cezasının sadece yarısı tebliğ edilebiliyor ve ödeme alınabiliyor.

Geçen yıl radar cezalarından 40 milyon TL tahsil edildi

Geçen yıl devlet, radar cezalarından 40 Milyon TL tahsil etti. Bu yıl ise asgari ücretin artmasıyla yapılacak olan tahsilatın 75 Milyon TL olması bekleniyor. Ancak cezalar dağıtılmadığı için tahsilat da yapılamıyor.

Trafik güvenliği açısından büyük bir sorun

Radar cezalarını dağıtacak herhangi bir görevli olmadığı için, sürücü hız limitini aşarak radar kamerasına yakalanırsa ceza kâğıdı sürücüye ulaşamayacak.

Şu an için 20 bin radar cezası sürücülere tebliğ edilemiyor ve nasıl edileceği ise bilinmiyor.

Birçok sürücü bu ihale anlaşmasının sonlandığını ve cezaların kendilerine ulaşmayacağı görüşünde. Bu durum ise trafik güvenliği açısından bir sorun teşkil ediyor.

Devlet ise yılda 75 Milyon TL tahsilatı olan bu alanla ilgilenmeyip riske atıyor.

Bu habere tepkiniz:



03/04/2023 13:04