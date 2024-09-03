Rade Krunic transferinde sona doğru: 2 teklifi reddetti

Fenerbahçe'de kadroda düşünüşmeyen isimlerden Rade Krunic, kısa süre içinde takımdan ayrılabilir.



Rade Krunic, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 2 teklifi reddetti. Kızılyıldız ile görüşmeler olumlu yönde devam ediyor.



Sırbistan ekibi Şampiyonlar Ligi'ne kaydedebilmek için transferi bu gece yarısına kadar bitirmeye çalışıyor.



Sarı-lacivertliler son olarak Luan Peres'in ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmişti.

RADE KRUNIC'İN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'ye Milan'dan geçtiğimiz sezonun ara transferde döneminda katılan Rade Krunic 22 maça çıktı.

Krunic bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.