Rade Krunic transferinde sona doğru: 2 teklifi reddetti
Fenerbahçe, Rade Krunic'in transferi için Sırbistan ekibi Kızılyıldız'la görüşüyor. Krunic, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 2 teklifi redderken sarı-lacivertlilerin Kızılyıldız'la yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor.
03/09/2024
Fenerbahçe'de kadroda düşünüşmeyen isimlerden Rade Krunic, kısa süre içinde takımdan ayrılabilir.
Rade Krunic, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 2 teklifi reddetti. Kızılyıldız ile görüşmeler olumlu yönde devam ediyor.
Sırbistan ekibi Şampiyonlar Ligi'ne kaydedebilmek için transferi bu gece yarısına kadar bitirmeye çalışıyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Luan Peres'in ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmişti.
RADE KRUNIC'İN FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe'ye Milan'dan geçtiğimiz sezonun ara transferde döneminda katılan Rade Krunic 22 maça çıktı.
Krunic bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.03/09/2024 15:00