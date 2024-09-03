Rade Krunic transferinde sona doğru: 2 teklifi reddetti

Fenerbahçe, Rade Krunic'in transferi için Sırbistan ekibi Kızılyıldız'la görüşüyor. Krunic, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 2 teklifi redderken sarı-lacivertlilerin Kızılyıldız'la yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor.

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03/09/2024

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Rade Krunic transferinde sona doğru: 2 teklifi reddetti

Fenerbahçe'de kadroda düşünüşmeyen isimlerden Rade Krunic, kısa süre içinde takımdan ayrılabilir.

Rade Krunic, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 2 teklifi reddetti. Kızılyıldız ile görüşmeler olumlu yönde devam ediyor.

Sırbistan ekibi Şampiyonlar Ligi'ne kaydedebilmek için transferi bu gece yarısına kadar bitirmeye çalışıyor.

Sarı-lacivertliler son olarak Luan Peres'in ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmişti.

RADE KRUNIC'İN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'ye Milan'dan geçtiğimiz sezonun ara transferde döneminda katılan Rade Krunic 22 maça çıktı.

Krunic bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.

03/09/2024 15:00
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TAGS: Rade Krunic, spor
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