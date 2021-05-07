Radyo Vatan, TRT’nin düzenlediği "Radyo Günleri" etkinliğine katıldı.

Sivil Savuna Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre TRT'nin, Türkiye'deki radyo yayıncılığının 94. yıl dönümünde "Radyo Günleri" kapsamında düzenlediği "Benim Radyom, Sizden de Katkı Bekleriz" başlıklı çevrimiçi oturumda KKTC, Makedonya, Kırgızistan ve Azerbaycan'da Türkçe yayın yapan radyoların temsilcileri bir araya geldi.

Pandemi nedeniyle bu sene çevirim içi düzenlenen uluslararası etkinliğe TRT’nin davetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Radyo Vatan katıldı.

TRT Radyo Daire Başkanı Ahmet Akçakaya’nın başkanlık ettiği “Benim Radyom, Sizden de Katkı Bekleriz" başlığıyla gerçekleştirilen oturumda Kuzeyin Sesi Radyo Vatan Müdürü Nediye İpek Zeytincioğlu, Sivil Savunma Radyoları hakkında bilgi verdi ve pandemi döneminde Afet Radyosu olarak yapılan yayınları anlattı.

Açıklamaya göre etkinliğe katılan radyo temsilcileri pandemi şartları nedeniyle bir araya gelemiyor olmaktan duydukları üzüntüyü ifade ederek, TRT'nin yayınlarıyla kendilerine öncü olduğunu söyledi.

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07/05/2021 14:45