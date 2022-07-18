Radyoda Yaşam'da yarın Şair Pembe Marmara tanıtılıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu iş birliğinde, Bayrak Radyosu’nda ve BRT1 Televizyon kanallarında ülkenin kültür sanatını ve sanatçılarını tanıtan programlar hazırlanıyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayrak Radyosu’nda Esin Küçük ve Çelen Tehdit’in program yapımcılığını üstlendiği, "Radyoda Yaşam" isimli programda, haftada bir salı günleri saat 10.15’te yayınlanan Kültürün İz Düşümü isimli bölümde yarın saat 10.15’te Şair Pembe Marmara tanıtılıyor.

Kültürün ajandası ile başlayan bu bölümde Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmenleri Pervin Aremek ve Ceyhan Özyıldız Kültür Dairesi’nin etkinlikleri hakkında bilgi verip ülkenin sanatçılarını tanıtarak eserlerinden örnekler paylaşıyorlar.

Bugüne kadar, Öğretmen Şair ve Yazar Mehmet Kansu, Öğretmen ve Şair Feriha Altıok, Araştırmacı Yazar ve Şair Neriman Cahit, Araştırmacı Yazar Mahmut İslamoğlu ile Şair Orbay Deliceırmak’ın tanıtıldığı Bayrak Radyosu’ndaki programda yarın Pembe Marmara tanıtılacak.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun da konuk olarak yer alacağı programın bu bölümünde Zaimağaoğlu, Pembe Marmara’dan şiirler okuyacak.

Bu habere tepkiniz:



18/07/2022 16:38