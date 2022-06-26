Radyoda Yaşam'ın “Kültürün İz Düşümü” bölümünde Mahmut İslamoğlu tanıtılacak

Kültür Dairesi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu iş birliğiyle Bayrak Radyosu’nda KKTC kültür sanatını ve sanatçılarını tanıtan “Radyoda Yaşam” isimli programın 7 Haziran’dan bu yana süren “Kültürün İz Düşümü” bölümünde 28 Haziran Salı günü Araştırmacı Yazar Mahmut İslamoğlu tanıtılacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Esin Küçük ve Çelen Tehdit’in program yapımcılığını üstlendiği Radyoda Yaşam isimli programda salı günleri saat 10.15’te Kültürün İz Düşümü isimli bölüm yayınlanıyor. Kültürün ajandası ile başlayan bu bölümde Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmenleri Pervin Aremek ve Ceyhan Özyıldız Kültür Dairesi’nin etkinlikleri hakkında bilgi verip KKTC’li sanatçılarını tanıtıp eserlerinden örnekler paylaşıyorlar.

Programda bugüne kadar öğretmen şair ve yazar Mehmet Kansu, öğretmen ve şair Feriha Altıok ve araştırmacı yazar ve şair Neriman Cahit tanıtıldı.

Konuyla ilgili yazılı bilgilendirme yapan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Bayrak Radyosu’nda yayınlanan Radyoda Yaşam programının, Kültürün İz Düşümü bölümüne, Kültür Dairesi’nin Lefkoşa Hisar Şiir Akşamları etkinliğinde Onur Şairi olarak belirlenen şairlerin tanıtımı ile başlandığını belirtti.

Zaimağaoğlu 5 Temmuz Salı günü yayınlanacak programda ise Şair ve Yazar Orbay Deliceırmak’ın tanıtılacağını kaydetti.

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26/06/2022 16:43