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Rafa Benitez 6 ayda kovuldu

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton, teknik direktör Rafael Benitez'in görevine son verdi.

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17/01/2022

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Rafa Benitez 6 ayda kovuldu

Everton'da, Liverpool kariyeri nedeniyle taraftarların karşı çıkmasına karşın sezon başında göreve getirilen Rafa Benitez dönemi sona erdi.

Son yıllardaki çıkışına karşın Everton bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Liverpool ekibi, 19 haftada 5 galibiyet alabildi 4 kez de sahadan beralerlikle ayrıldı. Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton bu sezon 10 kez de rakiplere boyun eğdi.

Sürpriz Arsenal galibiyeti İspanyol teknik adamın görevde kalma süresini biraz daha uzatmasına karşın, Everton sonraki dört maçta üç kez sahadan yenik ayrıldı, bir de berabere kaldı.

Kötü istatistikler de Rafa Benitez'in sonunu getirdi.

17/01/2022 09:51
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TAGS: Rafa Benitez, spor
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