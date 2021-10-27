Rafa Marquez: ‘Ronaldo, Real Madrid’e transferimi engelledi’

Barcelona'nın eski futbolcularından Rafa Marquez, Katalan ekibinde yaşadığı unutulmaz başarılara dair açıklamalar yaparken, Brezilyalı efsane futbolcu 'Fenomen' Ronaldo hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Rafa Marquez, Barcelona’nın bütün kupaları kazandığı ve Avrupa futboluna damga vurduğu dönemin canlı tanıklarından. 2003 yılında Ronaldinho ile birlikte Barcelona’ya transfer edilen savunma oyuncusu, yedi yıl boyunca kulübün yeniden doğuşunun kilit isimlerinden oldu. Franck Rijkaard döneminde ve Pep Guardiola’nın ilk sezonunda takımın kilit oyuncusu rolündeki Meksikalı stoper, muazzam performansı ve saha dışındaki hakimiyeti ile Barcelona taraftarları için idol haline geldi.

“DESCHAMPS BIRAKMAK İSTEMEDİ”

1999-2003 yılları arasında Monaco forması giyen Marquez, Barcelona’ya transfer olma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Sandro Rossel beni aradı ve yeni bir projede benim gibi futbolcuları bir araya getirmek istediklerini söyledi. Monaco ile ters düştüm çünkü takım olarak iyi bir seviyedeydik. 2002’de şampiyon değildik ama Şampiyonlar Ligi’nde oynama hakkı kazandık. Deschamps beni bırakmak istemedi” dedi.

“MESSI DÜNYA DIŞI AMA RONALDINHO…”

Ancak 5 milyon Euro bedelle sonlandırıldı ve Marquez Barcelona oyuncusu oldu. Katalan ekibinde tarihin en iyi iki oyuncusu Ronaldinho ve Messi ile aynı döneme denk geldi. Marquez, Messi’den övgüyle bahsetmesine rağmen, Brezilyalı Ronaldinho için ayrı bir parantez açıyor: “Ronaldinho’yu başka seviyede gördüm. Açıkçası Messi dünya dışından gibi. Ama Ronaldinho’nun büyüsü, eğlencesi ve neşesi vardı. Ne zaman bir şey yapacağını düşünsen başka bir şeyle ortaya çıkıyordu. Bu onu farklı kılıyor.”

“RONALDO TRANSFERİMİ ENGELLEDİ”

Barcelona’ya transfer olmadan önceki sezon Real Madrid’e imza atmak üzere olduğunu söyleyen Marquez, “Transfer bitmek üzereydi. Monaco’daki ikinci yılımda beni takip etmeye başlamışlardı, çünkü o sıralarda Hugo Sanchez’in temsilcisiyle çalışıyordum. Ama onlar bütün parayı Ronaldo’ya verdiler. Neyse ki, bu sayede Ronaldo Madrid’e transferimi engelledi. Bir Meksikalı ve idolü Hugo Sanchez olan biri olarak Madrid taraftarıydım. Ancak artık değilim. Barcelona gibi bir takıma gittiğinizde aşık oluyorsunuz. Tüm fikrim değişti ve kalbim Barcelona için attı” ifadelerini kullandı.

MEKSİKA EFSANESİ OLARAK VEDA ETTİ

Barcelona ile iki Şampiyonlar Ligi (2005-06, 2008-09) dört La Liga (2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10) iki İspanya Süper Kupa (2005-06, 2006-07) bir UEFA Süper Kupa (2009-109 şampiyonluğu yaşayan Marquez, Monaco ile 1999-2000 sezonunda Ligue 1 zaferi tattı. Barcelona’da 7 yıl forma giydikten sonra 2010’da ABD’nin Red Bulls takımına transfer olan Marquez, ardından Leon, Hellas Verona ve Atlas takımlarında forma giydikten sonra 2018’de kariyerine nokta koydu. Meksika Milli Takımı ile ilk kez 1997’de sahaya çıkan efsane savunma oyuncusu, 147 kez milli takım forması giydi ve 17 gol attı.

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27/10/2021 15:40