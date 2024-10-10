Rafael Nadal, tenisi bıraktığını açıkladı

38 yaşındaki Rafael Nadal, tenisi bıraktığını duyurdu.

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10/10/2024

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Rafael Nadal, tenisi bıraktığını açıkladı

Tenis dünyasının efsane ismi Rafael Nadal, 2024 sezonu sonunda profesyonel kariyerini sonlandıracağını duyurdu. Son kez Davis Kupası Finalleri'nde İspanya adına mücadele edecek.
 

22 Grand Slam şampiyonluğu ile tenisin efsanelerinden biri haline gelen Rafael Nadal, 2024 sezonu sonunda profesyonel kariyerine son noktayı koyacağını duyurdu.

İspanyol yıldız, kasım ayında Malaga’da düzenlenecek Davis Kupası Finalleri’nde son kez İspanya adına korta çıkacak.

10/10/2024 12:47
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TAGS: Rafael Nadal
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