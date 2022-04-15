Rafet El Roman 20 bin Euro tazminat ödeyecek

Söz ve beste yazarı Kerim Neşe Büyükarslan, Rafet El Roman’a 2 yıl önce açtığı davayı kazandı.

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15/04/2022

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Rafet El Roman 20 bin Euro tazminat ödeyecek

Rafet El Roman ile sanatçının ortağı olduğu RER Müzik Yapım ve El Roman Müzik Yapım şirketleriyle sözleşme imzaladığını belirten Büyükarslan, sözleşmeye aykırı davranıldığını öne sürdü.

Büyükarslan, kendisine ait üç şarkı ve bir maxi single’ın sözleşmede Emre Grafson Müzik’ten çıkacağı belirtilmesine rağmen ‘El Roman Müzik’ten çıktığını, “Yadigar” şarkısına klip çekilmediğini ve “Lügat” şarkısına da dönemin teknolojisinin altında bir klip çekildiğini iddia etti.

Dilekçede “Rafet El Roman ve müzik şirketlerinin tutumu, Büyükarslan’ın yükselmesini engelleyici kötü niyetli bir tutumdur” denildi. Mahkeme, Rafet El Roman ile RER Müzik Yapım şirketinin 20 bin Euro (315 bin TL) cezai şart bedeli ödemesine hükmetti. Mahkeme, Kerim Neşe Büyükarslan’ın (solda) maddi ve manevi tazminat taleplerini reddetti.

15/04/2022 11:36
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TAGS: Rafet El Roman
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