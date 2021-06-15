Rafet El Roman'ın acı günü

Snob magazin'in haberine göre; ciddi bir rahatsızlığı olmayan İsmail Yaşdut, cuma sabahı Almanya Grosszimmern’deki evinde, uyku halindeyken ölü bulundu. Babasını kaybeden Rafet El Roman'ın büyük bir üzüntü yaşadığı öğrenildi.



İsmail Yaşdut'un cenaze namazı Frankfurt'ta kılındı. Yaşdut'un cenazesi uçakla Türkiye’ye getirilecek. Yaşdut, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan aile kabristanına defnedilecek.

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15/06/2021 09:59