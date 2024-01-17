Rafet El Roman'ın estetik pişmanlığı: Yakışıklılığım resmen mahvoldu

Müzik kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen Rafet El Roman'ın yüzündeki değişim, sosyal medyada gündem oldu. Botoks yaptırdığını açıklayan şarkıcı, pişmanlığını dile getirdi.

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17/01/2024

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Rafet El Roman'ın estetik pişmanlığı: Yakışıklılığım resmen mahvoldu

Pop müziğinin başarılı isimlerinden Rafet El Roman, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak yüzündeki değişimle dikkat çeken Roman'ın şiş görünen yüzüyle verdiği röportaj çok konuşuldu.

ÜNLÜ ŞARKICIYA YORUM YAĞDI

Ünlü isme "Çok sert ve ağır bir botoks yaptırmış gibi duruyor", "Çok kötü görünüyor", "Ne yaptın kendine?" gibi yorumlar geldi.

Bu yorumların ardından sessizliğini bozan Rafet El Roman, yüzünün son haliyle ilgili açıklama yaptı.

"BOTOKS YAPTIRDIM, YAPTIRMAZ OLAYDIM"

55 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Arkadaşlar botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım! Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam mı, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu" ifadelerini kullandı.

17/01/2024 11:04
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TAGS: Rafet El Roman, estetik,
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