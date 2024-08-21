Raheem Sterling için resmi açıklama: Kadroda düşünülmüyorlar

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin teknik direktörü Enzo Maresca, Raheem Sterling ve Ben Chilwell'i kadroda düşünmediklerini söyledi.

Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk tur maçında Servette'yi konuk edecek.



Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Enzo Maresca, Raheem Sterling ve Ben Chilwell'in takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYORLAR

Maresca, Sterling ve Chilwell için, "Şu anda takımdan ayrı antrenman yapıyorlar. Dediğim gibi, ikisiyle ilgili durum oldukça açık. Herhangi bir yeni gelişme yok. Büyük bir kadromuz var ve herkese süre vermem imkansız. Bu yüzden süre almak istiyorlarsa muhtemelen ayrılmaları daha iyi olur. Ayrılmazlarsa kontratları var, onlar Chelsea oyuncusu." dedi.



Konuya ilişkin ayrıca Maresca, "Acımasız bir durum olduğunu sanmıyorum. Sadece dürüst olmam gerekiyordu. Raheem'le konuştum ve bizimle olduğu sürece süre almasının zor olacağını söyledim. Chilwell de harika bir oyuncu ancak pozisyonuyla ilgili zorlanabileceğini kendisine ilettim. Bu acımasızca değil, dürüstçe." ifadelerini kullandı.