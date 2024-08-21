Raheem Sterling listede: Chelsea'de 200 milyonluk plan

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, en az 9 futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Raheem Sterling'in de transfer listesinde olduğu Chelsea'de bu oyuncuların satışından 200 milyon sterlinlik gelir hedefliyor.

Premier Lig'de yaz transfer döneminin en çok harcama yapan takımlarından biri olan Chelsea'de sıra takımdan ayrılacak isimlere geldi.



Yeni sezona Manchester City yenilgisiyle başlayan Chelsea'nin kadrosundaki oyuncu sayısı 48'e yükselirken Londra ekibi bu isimlerden bazılarıyla yollarını ayırmayı planlıyor.



Mirror'da yer alan haberde Chelsea'nin 9 futbolcusuyla yollarını ayırmayı planladığı bu isimlerin satışından 200 milyon sterline yakın bir gelir beklediği kaydedildi.

TRANSFER LİSTESİNDEKİ İSİMLER

Chelsea'nin takımdan ayrılmasını planladığı isimler arasında Conor Gallagher, Raheem Sterling, Ben Chilwell, Kepa Arrizabalaga, Trevoh Chalobah, Djorde Petrovic, Armando Broja, Romelu Lukaku ve Carney Chukwuemeka yer alıyor.



Bu listedeki isimlerden Conor Gallagher takımdan ayrıldı. Atletico Madrid yaptığı açıklamada Gallagher'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

EN YÜKSEK BEKLENTİ

Listede yer alan isimlerden en yüksek bonservis geliri beklenen isim Romelu Lukaku.



Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A takımı Roma'da tamamlayan ve sonrasında Chelsea'ye dönen Lukaku, yeniden İtalya'ya dönebilir.



Antonio Conte'nin çalıştırdığı Napoli'nin listesinde yer alan golcü oyuncu için Chelsea'nin beklentisi 40 milyon sterlin.

STERLING KADRO DIŞI

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun ilk maçı olan Manchester City karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmeyen Raheem Sterling de takımdan ayrılması gündemde olan isimlerden biri.



Chelsea'yle 3 yıllık sözleşmesi bulunan Sterling için Londra ekibinin bonservis beklentisi 25 milyon sterlin.



Sterling, Chelsea'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Servette maçlarının kadrosuna da dahil edilmemişti.