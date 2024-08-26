Raheem Sterling ve Ben Chilwell için takas önerisi

Chelsea, Manchester United'da kadroda düşünülmeyen Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak istiyor. Juventus'un da ilgilendiği Sancho için Chelsea'nin Raheem Sterling'le birlikte Ben Chilwell'i takasta önerebileceği belirtildi.

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26/08/2024

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Raheem Sterling ve Ben Chilwell için takas önerisi

İngiltere Premier Lig'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Chelsea en az 2 transfer daha yapmak istiyor.

Telegraph'ta yer alan haberde Chelsea'nin Jadon Sancho ve Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istediği belirtilirken Sancho için Manchester United'a takas teklifinde bulunabileceği belirtildi.

Haberde, Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği Raheem Sterling ve Ben Chilwell'i takasta önermek istediği ifade edildi.

MANU'NUN SANCHO PLANI

Erik ten Hag'ın Premier Lig'de yeni sezonda henüz şans vermediği Jadon Sancho için Manchester United'ın 40 milyon sterlinlik bir bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

Sancho'yla ilgilenen kulüpler arasında Juventus da yer alırken Avrupa'da yaz transfer dönemi bu cuma günü sona erecek.

İKİ FUTBOLCU KADRO DIŞI

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Raheem Sterling ve Ben Chilwell'i kadroda düşünmediklerini geçtiğimiz hafta açıklamıştı.

İki futbolcunun ayrılmasının kendileri için daha iyi olacağını söyleyen Maresca, Sterling ve Chilwell'in takımdan ayrı olarak antrenman yaptığını belirtmişti.

26/08/2024 16:24
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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