Rahim Çavdar Gümrüksüz Mal Tasarrufu Suçlamasıyla Mahkemeye Çıkarıldı

Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklanan Rahim Çavdar bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Çelik mahkemede olguları aktardı.

Polis, 02.10.2024 tarihinde zanlının Lefkoşa’da Sht. Mehmet Kemal Sokak Küçük Kaymaklı adresinde bir polis ekibince mahkeme emri ile yapıdan aramada yatak odasında iki valiz içerisinde muhafaza etmiş olduğu toplumda değerleri 313.300 TL olan 482 karton elektronik sigara bulunup emare olarak zapt edilerek zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde yurt dışında yaşayan damadının aracılığıyla Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren bir iş yerine giderek elektronik sigaraları iş yeri sahibinden aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru, aynı gün söz konusu iş yerine gidilerek incelenen kamera görüntülerinde zanlının 30.09.2024 tarihinde kullanımda bulunan araçla giderek kolilerler halinde elektronik sigaraları indirdiğinin görüldüğünü belirtti. Polis, zanlının söz konusu iş yerine 01.10.2024 tarihinde ise siyah bir taksi gelerek sigaraları aldığının belirlendiğini ve beyanlarının doğru olmadığının görüldüğünü açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturmada siyah taksi ile elektronik sigaraları alan şahısların önceki sabah Girne Limanından KKTC'den çıkış yapacakları sırada üzerlerinde 570 bin TL değerinde 778 karton marka elektronik sigara ile tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru, meselenin Girne ve Lefkoşa bağlantılı olup çok yönlü olarak devam ettiğini, söz konusu ürünlerin gümrükten mi yoksa piyasadan mı alındığının araştırılması gerektiğini kaydetti.

Polis memuru, alınacak ifadeler olup, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı olduğunu belirterek, bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)