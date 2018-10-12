Rahip Brunson adliyeye götürüldü

Terör örgütü FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Amerikalı rahip Andrew Brunson, 4. kez hakim karşısına çıkmak için ev hapsinde tutulduğu dairesinden alınarak Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde götürüldü.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

25 Temmuz 2018 tarihinden bu yana ev hapsinde tutulduğu dairesinde cezasını çeken ABD'li rahip, duruşma öncesi saat 05.30 sıralarında İzmir’deki evinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde bir araçla alındı. Brunson'ın çıkışı sırasında çevrede kuş uçurtulmazken, yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Rahip Brunson, daha sonra özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis aracıyla Aliağa ilçesindeki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü'ne götürüldü.

“YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Öte yandan ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Brunson ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili iki ülke arasında bir anlaşma yapıldığı iddialarına değinen Nauert, “Brunson konusunda benim bildiğim bir anlaşma yok. Yarın Brunson’ın duruşması var. Hukuki süreç devam ediyor. Yakından takip ediyoruz, Brunson ve ailesine destek veriyoruz” diye konuştu.

İDDİANAMEDE HANGİ SUÇLAMALAR VAR?

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği de iddiaları da iddianamede yer aldı.

Kaynak:Sözcü/DHA