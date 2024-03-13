Rahmet ayı Ramazan

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de biz insanları ancak kendisine kulluk etmek için yarattığını (Zariyat Suresi 56.Ayet) belirterek hayatın, kullukla bir anlam kazanacağını ifade etmiştir.

Her şeyin yaratıcısı olan Rabbimiz bize hayatı bahşetmiş, bu hayat içerisinde bazı zaman dilimlerinde ikramını, ihsanını ve mağfiretini ziyadeleştirmiştir. Ramazan Ayı bun ikramların bol bol dağıtıldığı ve on bir ayın sultanı olarak değerlendirilen çok kıymetli bir aydır. Böyle bir ayda bu ikramlardan mahrum kalmak büyük bir gaflettir.

Bu aya Hz. Allah (cc) kıymet vermiş, kendi sözünü bu ayda indirmiş ve bu ayı oruç ayı olarak kullarına farz kılmıştır.

Biz kullara düşen görev bu ayı oruçla ve Kur’an’la dolu dolu yaşamaktır. İslam Dininin özür olarak kabul ettiği istisnai durumlar dışında hiçbir mazerete sığınmaksızın oruç tutmaya devam etmeli ve çocuklarımızı da bu kıymetli ibadete alıştırmaya teşvik etmelidir.

Ramazan ayında oruç tutmanın ne kadar kıymetli olduğunu şu hadis bize anlatmaktadır. ‘’Ramazan’da bir gün oruç tutmayan, onun yerine bütün yıl oruç tutsa, o bir gün ki sevaba kavuşamaz’’

Oruç insanı kötülüklerden uzaklaştıran, ahlakını güzelleştiren, nefsini tezkiye eden, insanın merhamet duygularını geliştiren, günahlarının bağışlanmasına vesile olan ve insana nimetlerin kıymetini öğreten bir ibadettir.

Ramazan Ayını peygamber efendimiz (sav) rahmet, mağfiret ve cehennemden kurtuluş olarak tanımlamıştır. Ramazan Ayındaki bu rahmete kavuşmak için oruç, sahur, iftar, teravih, mukabele, sadaka, zekât ve muhtaçlara yardım gibi güzel hasletlerle meşgul olmak gerekmektedir.

Bu ayda tutulan oruç her Müslümana farz olan bir oruçtur. İslam’ın beş temel şartından birisi de oruçtur. Bakara Suresinde rabbimiz şöyle buyurmaktadır: ‘’Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır.’’ Peygamber Efendimiz (sav)’de şöyle buyurmaktadır: ‘’Her kim inanarak ve sevabını yalnızca Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.’’ (Buhari, İman 27)

Cenab-ı Hak bu aya ulaşan her mümin kadın ve erkeğe oruç tutmayı emretmiştir. Bu nedenle dinin meşru gördüğü, özür saydığı bir sebep olmadığı müddetçe oruca devam edilmelidir.

Rasulullah (sav) bir hadisinde; orucun bir kalkan olduğunu haber vermiş; oruç tutan kimselerin de kötü söz ve eylemlerden uzak durmasını, kendisine karşı kötü ve çirkin söz söyleyenlere karşı ise ‘’ben oruçluyum’’ demek suretiyle ona karşılıkta bulunmasını tavsiye etmiştir.

Rabbimiz idrak etmekte olduğumuz Ramazan-ı Şerifi hayırlarla dolu bir şekilde Peygamber Efendimiz (sav)’in ahlakı üzere ihya edebilmeyi lütfetsin.

Embiya KIMIŞOĞLU

Hala Sultan İlahiyat Koleji Meslek Dersleri Öğretmeni