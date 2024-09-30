Rahmi Koç zarar ettiği 4 girişimi açıkladı

Rahmi M. Koç'tan Girişimcilere Tavsiye: Beş İşe Yatırım Yaptık, Biri Başarılı Oldu

Koç Holding’in Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, girişimcilere yol gösteren tavsiyeler verirken, kendi girişimcilik serüveninden de çarpıcı örnekler paylaştı. "20 yıl önce beş farklı işe yatırım yaptık. Bunlardan sadece biri başarılı oldu, diğer dört tanesi yürümedi. Ancak birinin kazancı, diğerlerinin zararını kapattı ve bir miktar da kar elde ettik," diyen Koç, kazançlı çıkan tek yatırımın hava vinç işi olduğunu belirtti.

Koç Holding ve Başarısız Yatırımlar

Koç Holding, otomotivden beyaz eşyaya, demir çelikten turizme birçok sektörde faaliyet gösteren ve global arenada Türkiye’yi başarıyla temsil eden bir dev. Ancak Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un açıklamaları, bu dev grubun da başarısız yatırımlarla karşılaştığını ortaya koyuyor. Özellikle GSM sektörüne girmedikleri için pişmanlık duyduğunu daha önce de belirten Koç, girişimcilikteki risklerin altını çizdi.

"Duyulmadık Rakamlar Elde Etme Şansı Var"

Rahmi M. Koç, Fast Company dergisine verdiği röportajda, girişimcilik dünyasındaki trendleri değerlendirerek, "Benim iş hayatım boyunca birçok moda yatırım alanı oldu. Bir dönem herkes tekstil, iplik işine giriyordu, sonra domates salçası ve ihracat revaçtaydı. Şimdilerde ise startuplar çok konuşuluyor. Eğer iyi yönetir ve hedeflerinizi doğru belirlerseniz, sıfırdan başlayarak büyük başarılara ulaşabilirsiniz" dedi.

Başarılı Olan Tek Yatırım Hava Vinç Oldu

Rahmi M. Koç, yaptıkları yatırımların bazılarının neden başarısız olduğunu da şu örneklerle anlattı: “Elektrikli motosiklete yatırım yaptık, harikaydı ancak başarılı olamadı. İnsanlar motosiklet kullanırken o 'gır gır' sesini duymak istiyor, sessiz çalışma fikri tutmadı. Bir başka girişimcinin banka müşterisi olmayanlara kredi verme fikrine yatırım yaptık, o da battı. Ayrıca, ölçülerinizi alıp size uygun kıyafetleri öneren bir sistem için yatırım yapmıştık. Parlak bir fikir gibi görünse de başarılı olamadı. Tek kazanç sağlayan ise telesiyej direklerini helikopterle dikme işi yapan hava vinç yatırımı oldu.”

"Ağızdan Çıkan Söz, Yaydan Çıkan Ok ve Kaçırılan Fırsat Geri Gelmez"

Koç, girişimcilik dünyasında rekabetin çok şiddetli olduğuna dikkat çekerek, gençlere "fevkalade ince ve derinlikli etüt yapmaları" gerektiğini tavsiye etti. İşe girmeden önce rekabetin iyi incelenmesi gerektiğini vurgulayan Koç, “Hata yapmaktan korkmamalısınız. Hatalarınızdan öğrenmeden ilerleyemezsiniz. Karşınızdaki rakipleri zayıf görmemek lazım, onlar da en az sizin kadar akıllı olabilir. En önemlisi, başkalarının hatalarından ders çıkarıp benzerlerini yapmamak için çaba göstermek gerekiyor” dedi.