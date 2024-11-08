Rahmi’ye 4 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

Kurul Rahmi Çelik'e 4 maç ceza verdi.



Açıklama şöyle:





04.11.2024 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Miracle Değirmenlik SK – Alsancak Yeşilova SK AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 7.hafta müsabakasında Miracle Değirmenlik SK’nın 107924 lisans numaralı futbolcusu Rahmi Çelik’in yedek kulübesinde bulunduğu esnada hakeme yönelik sürekli itiraz ve teknik alanı ihlal etmesi nedeni ile oyundan ihraç edilen ve ihraç edilmesini müteakip saha içerisine koşarak hakemin üzerine geldiği ve alın kısmı ile hakeme fiili müdahalede bulunduğu raporlardan tespit edilmiştir.

Adı geçen futbolcu müdafaa maksatları bakımından kurul huzurunda Miracle Değirmenlik SK yetkilisi Av. Cemre Alicik ile bulunmuş olup, kuruldan ve hakemden özür dilemiş, pişman olduğunu beyan etmiştir. Yine adı geçen futbolcu, mezkûr fiili, rakip takım futbolcusunun şahsına yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı, bir anlık düşüncesizlik ile ve sinir anında gerçekleştirdiğini beyan etmiş olup, esas gayesinin rakip takım futbolcusuna da hakem tarafından ihtar gösterilmesi olduğunu ve bu amaçla hakemle yakın temas kurarak itirazda bulunduğunu ancak yakın temasında bilerek ve isteyerek zarar verme kastı ile yapılmadığını savunmuştur.

Konu ile ilgili olarak raporları ve yapılan savunmayı değerlendirdikten sonra, adaletin tecellisine yardım etmesi ve pişmanlık duyması, özür dilemesi hafifletici neden olarak değerlendirilmiştir.

Bu nedenle Miracle Değirmenlik SK’nın 107924 lisans numaralı futbolcusu Rahmi Çelik’e, DT 35(1) ve 44 (1)’in ihlalinden dolayı DT 35 (1) (d) ve 44 (1) (a) uyarınca 4 (dört) resmi müsabakadan men cezası almasına oybirliği ile karar verilmiştir.