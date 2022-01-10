Rahvancıoğlu: Emeğin sorununu sadece emekçi çözebilir

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili adayı Münür Rahvancıoğlu, BRT’de yayınlanan “Seçim Özel 2022” programına katıldı.

Rahvancıoğlu, “Sermaye örgütlüdür emeğin de örgütlenmesi gerekmektedir. Ne uzmanlar ne de iyi niyetli siyasetçiler emeğin sorununu çözemez, emeğin sorununu sadece emekçi çözebilir” dedi.

Verilen bilgiye göre, Rahvancıoğlu, konuşmasında özel sektördeki sorunlara değindi. Rahvancıoğlu, üniversiteleri ülkeye kayıt dışı işçi getirilmesine aracılık eden kurumlara dönüşmekle suçladı.

Geçtiğimiz günlerde kayıt dışı çalışan yabancı uyruklu bir öğrencinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini, bunun iş cinayeti olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, “Bu kişi bizim teşvikler ve muafiyetlerle beslediğimiz üniversitelere öğrenci olarak getirildi, okumayıp çalıştırıldı. Üniversiteler kayıt dışı işçilikten mesul tutulmalı” ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı işçilikte ceza yönteminin yeterli olmadığını söyleyen Rahvancıoğlu, cezanın çok az tutulması halinde etkili olmayacağını, çok yüksek tutulursa da yazılamaz hale geleceğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu’nun önerilerini de anlatan Rahvancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen iş yerlerinde, kayıt dışı çalıştırılan işçiler bir yıl boyunca o iş yeri tarafından çalıştırılmalı, bütün yatırımları yapılmalı ve eğer kendisi işi bırakırsa işveren hem bir yıllık maaşını hem de her türlü yatırımını sigorta, ihtiyat sandığına ödemek zorunda bırakılmalı. Kayıt dışı çalıştırılan işçilerin devlet kararıyla tespit ediliyor olmasına rağmen iş yerlerinden hiçbir yatırım tahsil edilmiyor. Sosyal güvenlik fonunun içi böyle boşalıyor; tüm rejim partileri bu durumun devam etmesinden sorumludur.”

“DURUM EMEKÇİLER AÇISINDAN KÖTÜYE GİDİYOR”

Rahvancıoğlu, ülkede hükümet olunsa da iktidar olunamadığını, bir grup ultra zenginin sağlıkta, eğitimde olduğu gibi çalışma hayatında da iktidar olduğunu savundu.

Bağımsızlık Yolu olarak “hükümete değil muhalefete talibiz” dediklerini hatırlatan Rahvancıoğlu, bunu hükümette olmayı ve hükümette kalmayı hedef belirleyen her partinin iktidar odaklarıyla uzlaşmak zorunda olduğu tespitinden hareketle söylediklerini ifade etti.

Çalışma hayatının işverenler açısından iyiye gittiğini söyleyen Rahvancıoğlu “Bu dönemde karlarına kar katıyorlar, büyüdükçe büyüyorlar, durum emekçiler açısından kötüye gidiyor” dedi.

Münür Rahvancıoğlu, “çalışma hayatı” diye bir bütün yaratıp konuşulduğunda emekçilerin yaşadığı zulmün görünmez hale geldiğini ifade etti.

“HAFTADA 40 SAAT ÇALIŞMA SİSTEMİ BU ÜLKEDE UYGULANMIYOR”

Haftada 40 saat çalışma sisteminin bu ülkede uygulanmadığını, en iyi durumdaki iş yerinde bile 50-60 saate varan çalışma haftası olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, asgari ücretin haftada 40 saate göre verildiğini, bu durumda emekçinin ucuza çalıştırıldığını belirtti.

Bağımsızlık Yolu’nun bu durumun önlenmesine ilişkin önerisinin de bulunduğunu anlatan Rahvancıoğlu, çipli takip sistemine geçilmesiyle Çalışma Bakanlığı’na kurulacak server aracılığıyla özel sektörde işe giriş çıkışın takibi yapılarak kişilerin haftada 40 saatten fazla çalıştırılma sıkıntısının da çözülebileceğini söyledi.

Vatandaş olanla olmayanın işten durdurulması konusuna farklı yasal mevzuatla karşılaştığını söyleyen Rahvancıoğlu, bunun Anayasanın eşitlik ilkesine ve insan haklarına uygun olmadığını ifade ederek yasanın hemen düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Rahvancıoğlu, Çalışma Yasası’nda yazmasına rağmen iktidar partilerinin bugüne kadar işçilerin maaşının, yatırımlarının veya mesailerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmediğini, iktidar olan sermaye kesiminin buna izin vermediğini savundu.

50 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinin kreş açma zorunluluğunun olması gerektiğini de savunduklarını hatırlatan Rahvancıoğlu, “Açılmıyorsa devletin açacağı kreşlere katkı yapmalı, devlet de geriye kalan işçiler için kamusal kreşler ayarlamalıdır. 20 kişinin üzerinde işçisi olan iş yerlerine ücretsiz öğle yemeği zorunluluğu da getirilmelidir” şeklinde konuştu.

“SERMAYE DÜZENİNDE HALKTAN YANA OLMAK SUÇTUR”

“Özel sektör çalışanları patronlarının izni olmadan evlenme ve balayı ve doğum tarihlerine veya siyasi partiden aday olup olamayacağına karar veremiyor” diyen Rahvancıoğlu, “Patronlar sermaye ve rejim partilerinde kontenjanlarda baş tacı ediliyor” ifadelerini kullandı.

Sendikasız çalıştırılmanın yasaklanmasını 2014 yılından beri dile getirdiklerini, 2018 yılından beri de asgari ücretin en düşük kamu maaşına bağlanması gerektiğini savunduklarını belirten Rahvancıoğlu, “Sermaye örgütlüdür emeğin de örgütlenmesi gerekmektedir. Ne uzmanlar ne de iyi niyetli siyasetçiler emeğin sorununu çözemez, emeğin sorununu sadece emekçi çözebilir” ifadelerini kullandı.

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10/01/2022 20:27