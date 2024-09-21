Rahvancıoğlu istinafa başvurdu

Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, konuya ilişkin açtığı davanın ve "N-82 tahdit kodunun kaldırılması" talepli başvurusunun reddinin iptali talebi ile istinaf başvurusu yaptı.

Rahvancıoğlu, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 2023/1115 Esas 2024/2529 Karar ve 04.07.2024 tarihli davanın reddine ilişkin kararının istinaf incelemesinin yapılarak kaldırılması talebiyle istinafa başvurdu.

Bunun yanında, Rahvancıoğlu, şahsına konulmuş olan N-82 tahdit kodunun kaldırılması talepli 23.11.2022 tarihli dilekçesine verilen 30.12.2022 tarih ve E-48068546-000-135514 sayılı başvurunun reddi işleminin iptali talebi ile istinaf başvurusu yaptı.