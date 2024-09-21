Rahvancıoğlu istinafa başvurdu

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21/09/2024

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Rahvancıoğlu istinafa başvurdu

 Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, konuya ilişkin açtığı davanın ve "N-82 tahdit kodunun kaldırılması" talepli başvurusunun reddinin iptali talebi ile istinaf başvurusu yaptı.

Rahvancıoğlu, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 2023/1115 Esas 2024/2529 Karar ve 04.07.2024 tarihli davanın reddine ilişkin kararının istinaf incelemesinin yapılarak kaldırılması talebiyle istinafa başvurdu.  

Bunun yanında, Rahvancıoğlu, şahsına konulmuş olan N-82 tahdit kodunun kaldırılması talepli 23.11.2022 tarihli dilekçesine verilen 30.12.2022 tarih ve E-48068546-000-135514 sayılı başvurunun reddi işleminin iptali talebi ile istinaf başvurusu yaptı.

21/09/2024 15:42
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TAGS: Münür Rahvancıoğlu, haber
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