Rahvancıoğlu: KKTC’de ekonomi tamamen kayıt dışına kaymış durumdadır

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, KKTC’de ekonominin tamamen kayıt dışına kaymış durumda olduğunu savunarak, “kar eden bir işletme zarar gösteriyorsa, yatırımları yapılıyor ama gerçek maaşlar üzerinden yapılmıyorsa tüm bunlar kayıt dışılıktır” dedi.

Rahvancıoğlu, özellikle büyük sermayedarların itinayla kayıt dışı işlemler yaptığını, vergilerini ödemediklerini ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu basın ofisinden verilen bilgiye göre, Rahvancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret belirlenme sürecinin kangrenleşmiş bir sorun olduğuna değinen Rahvancıoğlu, asgari ücret belirleme sürecinin yapısal olarak sıkıntılı olduğunu, ne kadar yüksek belirlense de enflasyon ve zamlar karşısında eriyen alım gücüyle asgari ücretin günü karşılamaz hale geldiğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu olarak bu sorunun özel sektörde sendikalaşma ile aşılacağı düşüncesinde olduklarını söyleyen Rahvancıoğlu, eğer özel sektörde sendikalaşma sağlanırsa çalışanların mücadeleleriyle, kendi gelirleri ile ilgili güvencelerinin sağlanmış olacağını kaydetti.

Asgari ücret belirlenirken kişilerden, partilerden, hükümetlerden arındırılmış bağımsız bir yöntemle belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Rahvancıoğlu, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğini vurguladı.

Rahvancıoğlu, son dönemde doktor vizite ücretlerinin artmasıyla, kamu hastanelerine talebin artacağına da işaret ederek, bütçede, kamusal sağlığa ayrılan miktarın artırılması gerektiğini söyledi.

Personel, teçhizat ve hastane binası yatırımı yaparak vatandaşa ücretsiz kaliteli kamusal sağlık hizmeti verilmesinin önemine işaret eden Rahvancıoğlu, “Sağlıkta olduğu gibi enerji sektöründe de yıllardır istikrarlı ve planlı bir şekilde kamusal enerji üretimini baltalıyorlar. Halkın kamusal enerji üretimine tepki duymasını istiyorlar, böylelikle daha kolay özel sermayeye satılmasını sağlayacaklar” dedi.

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09/08/2022 10:59