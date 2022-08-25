Rahvancıoğlu eleştirdi: Barçın cevap verdi

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25/08/2022

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Rahvancıoğlu eleştirdi: Barçın cevap verdi

Bağımsızlık Yolu (BY Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, belediye çalışanlarının meclis önünde polis ile aralarında yaşanan arbedenin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisine ve Halkın Partisine bazı eleştirilerde bulundu.

Bununu üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın bu eleştiri üzerine Rahvancıoğlu’na görselli ve yazılı tepki gösterdi.

Barçın açıklamsında “Biz hem Mecliste hem de sokakta emekçilerin yanındayken onlar klimalı odalarında klavye başında yalana dayalı "solculuk" oynamaya devam ediyorlardı #yalansiyasetineson” ifadelerini kullandı.

25/08/2022 22:22
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TAGS: Rahvancıoğlu eleştirdi: Barçın cevap verdi
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