Rahvancıoğlu, Protokolle İlgili Değerlendirmelerde Bulundu

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, ekonomik protokollerin ülkede iç açıcı sonuçlar yaratmadığını savundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre Rahvancıoğlu, Mayıs TV'deki “Mayıs Manşet” programında açıklamalarda bulundu. Zamlar, hayat pahalılığı, sağlık, Türkiye ile imzalanan protokol gibi konularda açıklamada bulunan Rahvancıoğlu, ülkede ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını söyledi.

Münür Rahvancıoğlu, “İndirim yapılacağı zaman 3-4 gün öncesinden davul zurnayla duyuru yapılıyor ama indirim bir türlü gerçekleşmiyor” ifadesini kullandı.

Her şeyin zamlandığı bir düzende hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmamasının ciddi sıkıntılara neden olacağını belirten Rahvancıoğlu, kamu emekçilerinin geliri düşerse emekçi kesiminin de gelir düzeyinin düşeceğini söyledi.

Rahvancıoğlu, eylemlerin birleştirilmesi ve en genel çıkarları ifade edecek zeminde halkın geneline yayılabilmesi gerektiğini de belirterek ,“Bu büyük saldırı ve yoksullaştırma politikası karşısında gücümüzü birleştiremezsek zayıf kalacağız. Burada kamu sendikalarına büyük görevler düşüyor. Yoksa herkes kendi mevziisini yalnız başına savunmak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile KKTC arasında dün imzalanan protokole işaret eden Münür Rahvancıoğlu, “Bu protokollerin içeriği gerçekten sır gibi saklanıyor mu yoksa sakladığını düşündüğümüz insanlar da mı içeriği bilmiyor? Bundan emin olamıyoruz” dedi.

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15/04/2022 14:10