Rahvancıoğlu, TC Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacağını açıkladı
YAYIN TARİHİ:
18/12/2024
Türkiye’ye girişi N-82 koduyla geri çevrilen Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, TC Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacağını açıkladı.
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Rahvancıoğlu hakkında tesis edilen N-82 tahdit kodunun kaldırılması talebi ile yapılan başvurunun reddine ilişkin kararın istinaf istemi de reddedildi.
Mahkeme ve istinaf yolunun tükenmesi üzerine Rahvancıoğlu, TC Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacağını bildirdi.
YAYIN TARİHİ: