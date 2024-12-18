Türkiye’ye girişi N-82 koduyla geri çevrilen Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, TC Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacağını açıkladı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Rahvancıoğlu hakkında tesis edilen N-82 tahdit kodunun kaldırılması talebi ile yapılan başvurunun reddine ilişkin kararın istinaf istemi de reddedildi.

Mahkeme ve istinaf yolunun tükenmesi üzerine Rahvancıoğlu, TC Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacağını bildirdi.