Rahvancıoğlu, TC Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacağını açıkladı

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18/12/2024

Rahvancıoğlu, TC Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacağını açıkladı

Türkiye’ye girişi N-82 koduyla geri çevrilen Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, TC Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacağını açıkladı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Rahvancıoğlu hakkında tesis edilen N-82 tahdit kodunun kaldırılması talebi ile yapılan başvurunun reddine ilişkin kararın istinaf istemi de reddedildi.

Mahkeme ve istinaf yolunun tükenmesi üzerine Rahvancıoğlu, TC Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacağını bildirdi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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