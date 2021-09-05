Rahvancıoğlu: Ücretsiz kamusal sağlık bir hak

ads ads ads
05/09/2021

ads
ads
ads
Rahvancıoğlu: Ücretsiz kamusal sağlık bir hak

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, hükümetin PCR ve antijen testleri konusunda kafa karışıklığı yarattığını savunarak, ücretsiz kamusal sağlığın bir hak olduğunu ve bu çerçevede adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Mayıs TV’de katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık sistemindeki yanlış ve eksiklerden bahseden Rahvancıoğlu, sağlıkta özelleştirme sürecinin ilerletileceği bir yaklaşım geliştirildiğini öne sürdü.

PCR ve antijen testlerinin ücretli hale gelmesini de eleştiren Rahvancıoğlu, “ultrazenginlerden” servet vergisi alınarak kaynak yaratılarak kamusal, ücretsiz ve yaygın sağlık hizmeti verebilecek bir kapasiteye ulaşılabileceğini anlattı.

 

05/09/2021 14:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Rahvancıoğlu: Ücretsiz kamusal sağlık bir hak, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.