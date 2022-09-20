Rahvancıoğlu: Yoğun bakımda yer yok

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, ülkedeki sağlık sistemine yönelik birtakım eleştirilerde bulundu.

Rahvancıoğlu, “Alsancak’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yoğun bakım servisinde yer olmadığı gerekçesiyle başka hastanelere sevk edilen bir vatandaşın hayatını kaybettiği” yönünde basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Münür Rahvacıoğlu, açıklamasında, sözkonusu hastanın yakınlarının çeşitli hastanelerde başvurduklarını ancak ‘yoğun bakımda yer yok’ cevabını aldıklarını ifade ederek, “Sağlığa bütçe ayırmayan, hastane yapmayan, doktor-hemşire-hastabakıcı istihdam etmeyen sözde bir ‘sistem’ kurulduğunu” savundu.

“Kamusal sağlık, herkese ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti bir insan hakkıdır” diyen Rahvancıoğlu, “Ancak bunu da sadece emekçiler, işçi sınıfı ve onun partisi başarabilir. Sermayedarlara kâr alanları yaratmak dışında bir vizyonu olmayan, bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm rejim partileri eserleri ile gurur duyabilir! Yoğun bakımda yer yok!” ifadelerini kullandı.

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20/09/2022 15:11