Rahvancıoğlu’na Ankara’ya Giriş Engeli!

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’na Ankara’ya Giriş Engeli!

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27/09/2022

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Rahvancıoğlu’na Ankara’ya Giriş Engeli!

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’na Ankara’ya Giriş Engeli!

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’na Türkiye’ye giriş izni verilmedi.

Ankara’da temaslarda bulunmak üzere bu sabah adadan ayrılan Bağımsızlık Yolu heyetinde yer alan Rahvancıoğlu'nun Ankara’ya girişi engellendi. Ziyaret Kıbrıslı Türk halkının yürüttüğü mücadeleyi Türkiye’deki sosyalist çevrelere aktarmayı ve ilişkiler geliştirmeyi hedefliyor.

Girişi N-82 kodu gerekçe gösterilerek engellenen Rahvancıoğlu'nun Ankara’dan Kıbrıs’a gelecek olan bir uçakla gün içinde adaya geri gönderilmesi bekleniyor.

Konu ile ilgili ilk değerlendirmede bulunan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan “Baskılar ne bizleri yıldıracak ne de bir adım geri atmamızı sağlayacaktır.” dedi.

N-82 Nedir?

N-82 (Girişi ön izne bağlı yabancı)

N-82 tahdit kodunda yabancı Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorundadır. Ancak bu izin uygulamada hemen hemen hiç izin verilmemektedir. Bu durum ülkeye giriş yasağının bir uygulamasıdır. Bu durumda dava açılıp kod iptal edilmeden yabancının Türkiye’ye girmesi pek mümkün değildir.

27/09/2022 08:50
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TAGS: Münür Rahvancıoğlu
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Petridis:Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz

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Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’yi “Kıbrıs’ta kalıcı taksim istemekle” suçladı ve Rum yönetiminin “haklarını bütün uluslararası mercilerde savunmaya” aynı şevkle devam edeceğini” söyledi. Alithia’nın haberine göre Petridis, 1974’te Beşparmak dağlarının zirvelerini ele geçirmeyi öngören “Lavida” (maşa) planını uygulamaya çalışan ancak başaramayıp dağılan 33’üncü Komando Bölüğü mensupları için dün Strovolo’da düzenlenen anma etkinliğinde konuştu. Konuşmasında “Ada’nın yarısının işgal altında bulunduğu ve bunun kabul edilemez olduğu” şeklindeki Rum tezlerini tekrarlayan Petridis, “Türkiye’nin, bütün Doğu Akdeniz devletleri arasında barış ve istikrarın sağlanması ve tansiyonun düşürülmesinin kendisinin de çıkarına olduğunu anlamasını umduğunu” söyledi. Petridis, Ege’de ve Kıbrıs’ta “saldırgan politika izlemekle” suçladığı Türkiye’nin gündelik eylem ve söylemlerinin, “uzlaşılmış çözüm çerçevesini” onurlandırmadığını gösterdiğini, bunun da Kıbrıs’ta çözüm hedefli müzakerelerin yeniden başlamasına çok da olanak bırakmadığını savundu.
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