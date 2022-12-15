Rahvancıoğlu'ndan İmamoğlu'na hapis cezası verilmesiyle ilgili açıklama

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Rahvancıoğlu yazılı açıklamasında, İmamoğlu’na verilen hapis cezası kararının, Türkiye'de fikir, düşünce ve ifade özgürlüğünün düşürüldüğü vahim durum konusunda endişe verici bir gelişme olduğu görüşünü belirtti.

“Ne yazık ki 'yargı reformu' kisvesi altında benzer bir durumun bizde de hayata geçme tehlikesi, uzunca bir süredir gündemde” ifadelerini kullanan Rahvancıoğlu, böylesi bir girişime direnmek zorunda olunduğunu kaydetti.

Ekonomide iflas etmiş, siyasi ömrü bitmiş bir rejim olduğunu savunan Rahvancıoğlu, “Bu rejimi, zamanında 'Kıbrıs sorununu çözecek' beklentisiyle destekleyenler; şimdi bize demokrasi, hukuk, insan hakları dersi veriyorlar.” dedi.

Rahvancıoğlu "Türkiye'nin laik, ilerici, aydınlanma değerlerinden yana kitlelerine selam olsun" diyerek mücadelenin ortak olduğunu belirtti.

Bu habere tepkiniz:



15/12/2022 09:56