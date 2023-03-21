Rahvancıoğlu’nun TC Göç İdaresi Başkanlığı’na dava süreci resmen başladı

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun, Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı’na dava sürecinin resmen başladığı belirtildi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ankara 25. İdare Mahkemesi’nde Göç İdaresi Başkanlığı aleyhine açılan davanın konusunun, "Müvekkil hakkında konulmuş olan N-82 tahdit kodunun kaldırılması talepli 23.11.2022 tarihli dilekçesine verilen 30.12.20222 tarih ve E-48068546-000-135514 sayılı başvurunun reddi işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebidir" şeklinde olduğu belirtildi.

Bağımsızlık Yolu heyetiyle Ankara’ya bir dizi temaslarda bulunmak üzere seyahat eden Rahvancıoğlu’nun, Ankara’ya girişinin N82 koduyla engellendiği belirtilen açıklamada, yaşanan bu gelişme sonrası Rahvancıoğlu’nun bu kodun ne olduğunun, kimin tarafından konduğunun öğrenilmesi ve giriş yasağının kaldırılması için avukatı aracılığıyla karara itirazda bulunulduğu kaydedildi.

TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın, Münür Rahvancıoğlu’nun Türkiye’ye girişte ön izne tabi olması kararını kendilerinin aldığını kabul ettiği ve kararın kaldırılması için yapılan başvuruyu reddettiği ileri sürülen açıklamada, alınan kararın kaldırılması için Rahvancıoğlu adına Halkevleri Hukuk Sekreteri Avukat Sercan Aran’ın, Ankara 25. İdare Mahkemesi’ne, 17 Şubat 2023’te TC Göç İdare Başkanlığı’na idari dava dosyaladığı belirtildi.

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21/03/2023 11:36