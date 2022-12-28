Raif Denktaş anısına kırdılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 36. Raif Denktaş kırış müsabakaları dün akşam (Salı) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalara tüm bölgelerdeki sporcular katıldı.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kızı ve adına organizasyon yapılan Raif Denktaş’ın kardeşi Ender Denktaş Vangöl, Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

Müsabakalar sonunda bir konuşma yapan Ender Denktaş Vangöl 36 yıldır aralıksız ağabeyi Raif Denktaş anısana yapılan müsabakaları düzenleyen Taekwondo Federasyonu ve başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’e teşekkür ederken katılan tüm sporcuları da tebrik etti.

Master Öykü Erginin başkanlığındaSerdar Çakır, Anna Tüysüz ve Şakir Yağızsoydan oluşan hakem heyeti yönettiler

BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Defne Üresin Okçu 2. Alya Akgün 3. Dua Rezwan Zaman

2.Kategori: 1.Hayriye Yetek 2. Emine Şahin

3.Kategori: 1. RianaMarçuk 2. Melis Kızıltaş 3. Elif Baştaş

4.Kategori: 1.Nursima Kara 2.Hatice Alyanak 3. Yağmur Harman

5.Kategori: 1.Zehra Naz Ağan 2.Hira Kürekçi 3. Aslı İpek Kara

6.Kategori: 1.Deniz Sevinç 2. Melek Ünver 3. Kura Bah

7.Kategori: 1.Zeynep Kürekçi 2. Zeliha Arpacıoğlu 3. İlkim Gürcan Ünver

8.Katagori: 1. Havin Yılmaz 2. Enise Püsküllü 3. DariaShymushevska

9.Katagori: 1. Öncel Alyanak 2. Ada Doğan

10.Katagori: 1. Sibel Yeşilırmak 2. Süheyla Bölükbaşı

ERKEKLER KIRIŞ SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Ali Arpacıoğlu 2. Esat Büyüksarı 3. Mohammad Hossain

2.Kategori: 1.Sam Norouzi 2.Emrullah Baştaş 3. Kaya İsmail Akgün

3.Kategori: 1.Münür Püsküllü 2. Atlas Ersoy 3. Arda Doğan

4.Kategori: 1.Mustafa Yalçın 2.Abdullah Baştaş 3. Şakir Atınç yağızsoy

5.Kategori: 1. Kemal Köstü 2. Reza Golmohammadzade

6.Kategori: 1.Arda Akın Altuntas 2. Alex Tüysüz

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28/12/2022 09:43