Raif Denktaş anısına yarıştılar

ads ads ads ads
20/12/2021

ads
ads
ads
Raif Denktaş anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize Geleneksel Raif Denktaş  Ferdi Taekwondo  Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Hapkido)  Hyong/Pumse/Kata   Müsabakaları 17 Aralık 2021 Cuma Günü   yapıldı.

Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleşen müsabakalarda Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Gazimağusa Şampiyonlar Taekwondo Judo Karate kulübü,  Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne Halkevi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü takımlarından  Lisansları vizeli  bay ve bayan Renkli kuşaklardan sporcularmücadele etti. 

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon BaşkanıSenior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Federasyon, Bölge ve  kulüp  temsilcileri verdiler. 

BAYANLAR HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI 

1.Kategori: 1.Karmen Küçük 2.Stefaniya Gukovskaya 3.Berinay Babacan

2.Kategori: 1. Elif Baştaş 2.Sinem Naz Süvari 3.Didem Yener

3.Kategori: 1.Almira Keşkek 2.Şebnem Eryiğit 3.Nisa Gukaeva

4.Kategori: 1.İrina Dergaus 2.Yağmur Sel 3.Gülcan Abdullah

5.Kategori: 1.Derin Su Tunçbilek 2.İlayda Saygınel 3.Tuba Şenel

 

ERKEKLER HYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Ömer Faruk Türe 2.Sam Norozi 3.Emrullah Baştaş

2.Kategori: 1.Ali Liman 2.Maxim Sopyluk 3.Arel Özberkman

3.Kategori: 1.Ege Salih Babacan 2.Abdullah Baştaş 3.Taner Kara

4.Kategori: 1.Muhammed Sefa Kılıç 2.Yiğit Efe Harputlu 3.Deniz Tunçbilek

5.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren 2.Halil Bildik 3.Zenyel Yıldırım

6.Kategori: 1.Yusuf Seyhan Şen 2.Arda Özalemdar 3.Mubarak Abdurraheem

 

KARATE PYONG PUMSE KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Deniz Dinçer 2.Georgiy Voronov 3.Barış Sofuoğlu

2.Kategori: 1.Samir Şimşek 2.Artem Ivanov 3.Timur Leonov

3.Kategori: 1.Gleb Yurchenko 2.Aleksandr Molodtsov 3.Timur Şimşek

4.Kategori: 1.Berk Fidan 2.Emirhan Özkan 3.Oleksii Didukh

5.Kategori: 1.Medina Akhmatova 2.Berfin Kaya

20/12/2021 13:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Raif Denktaş,   Hyong/Pumse/Kata   Müsabakaları
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.