Raif Denktaş Halı Sahası Açıldı

Taşkınköy Spor Kulübü tarafından yenilenen Raif Denktaş Halı Sahası’nın önceki akşamki açılışına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP milletvekili Serdar Denktaş, Raif Denktaş’ın kız kardeşi Ender Denktaş Vangöl, diğer aile üyeleri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bürokratlar, sporseverler ve davetliler katıldı.

Akıncı, Ahmet Ersöz ve ekibini kutladı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, burada gerçekleştirdiği konuşmada, Taşkınköy Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ersöz ve ekibini ülke sporuna kazandırmış olduğu tesis nedeniyle tebrik etti.

“Düzenli, organize edilmiş yeşil alanlar ve spor alanlari ülkeye kazandirilabilir”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Raif Denktaş Halı Sahası gibi tesislerin ülke sporuna kazandırılmasında yerel yönetimler ve merkezi yönetimlerinin katkılarının önemine dikkat çekti. Düzenli, organize edilmiş yeşil alanların ve spor alanlarının eksikliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bu gibi yerlere baktığımda, sosyal mekanlar açısından ne kadar kısır olduğumuzu hüzünle düşünürüm. Bu konuda planlamanın, imar çalışmalarının ne kadar gerekli ve zorunlu olduğunu yüreğimde hissederim” diye konuştu.

09/10/2019 09:08