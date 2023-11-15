Raif İlker Buran'ın görevden alınmasına ilişkin yeni detay

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15/11/2023

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Raif İlker Buran'ın görevden alınmasına ilişkin yeni detay


Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’ın görevden alınmasının ardındaki gerçek ortaya çıktı.

Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Ercan’daki uluslararası kurallara uygun görmediği cihazlara izin vermedi gerekçesi ile görevden alındığını yazdı.

Ayrıca, Hüseyin Ekmekçi, bu gelişmenin ardından, Meteoroloji Dairesi'nde müdür olma şartlarına sahip olan beş kişinin atlanarak, Ercan İtfaiyesi'nden bir ismin daire müdürü olarak atanmasının planlandığını açıkladı.

15/11/2023 11:32
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TAGS: Raif İlker Buran, , habe, kıbrıs, hüseyin ekmekçi
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