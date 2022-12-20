Raif Özgüren kabri başında anıldı

Spor basınının önemli isimlerinden, 2018 yılında aramızdan ayrılan Raif Özgüren ölümünün dördüncü yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetimlerinde görev alan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren, birçok gazetede görev yapmış bir isim olan Özgüren için anma töreni bugün (20 Aralık Salı) saat 11.15’te Lefkoşa kabristanlığında bulunan kabri başında gerçekleştirildi. Anma töreni din görevlisinin okuduğu dua ile başladı, adından sevenleri Özgüren anısına konuşmalar gerçekleştirdi.

Gürkan: KTSYD olarak onun adını hep yaşatmak için çalışıyoruz

Anma töreninde ilk sözü alan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, “Raif Özgüren’in aramızdan ayrılışının dördüncü yılı. Zaman çok çabuk geçiyor ama boşluğunu doldurmuyor” ifadeleri ile konuşmasına başladı. “Bu törene katılan herkesle güzel anıları vardır. Gerek mesai arkadaşları, gerek ailesi ile…” diyen Gürkan, “Hep esprili biriydi. Gençlere hep kendi üslubu ile nasihatler verirdi. Birkaç gün önce de doğum günüydü. Keşke aramızda olsaydı da beraber kutlasaydık. Biz KTSYD olarak onun adını hep yaşatmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda da oğlu Mert ile hep istişare içerisindeyiz. Mekanı cennettir biliyoruz. Nurlar içinde uyusun” şeklinde konuştu.

Mert Özgüren: Onu özlüyoruz

Anma töreninde konuşan Raif Özgüren’in oğlu Mert Özgüren, “Dört yıl oldu. Onsuz yaşamak çok zor. Çok özlüyoruz” ifadelerini kullandı. “Hepinizin gözlerine baktığımda, sizlerle ilgili birçok anı anlatırdı. Çok espriliydi. Neredeyse her şeyinizi bilirim” diyen Mert Özgüren, “Bunları bildiğim için de çok büyük gurur duyarım. Ben Burhan abime, spor yazarlarına ve siz değerli arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Her zaman adını yaşatmak için çok fazla destek oluyorsunuz. Allah rahmet eylesin, onu özüyoruz” dedi.

Topaloğlu: Unutmayacağız, unutturmayacağız

Mesai arkadaşları adına Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu yaptığı konuşmada Özgüren için söylenecek sözlerin sadece sözde kalacağını söyledi. “Gerçekten kral gibi, adam gibi bir insandı. Boşluğu hiçbir zaman ne bölümde, ne spor camiası içerisinde doldurulacak bir kişi olmadığını düşünüyorum” diyen Topaloğlu, “Öncesinde babamla televizyonda program yaparken tanıştık. O benim abim derdi. Sonrasında o bizim abimiz oldu. Böyle iyi insanların aramızda olması gerekirken maalesef iyiler hep erken gidiyor. Mekanı cennet olsun, unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bozatlı: Bıraktığı hatıralar çok özel şeyler

Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı yaptığı konuşmada Özgüren’in camia içerisinde güzellikler ve hatıralar bırakarak gittiğini belirtti. “Onu burada özlemle anıyoruz” diyen Bozatlı, “Ne kadar güzel ki burada değerli ailesi, mesai arkadaşları, spor camiası ve tüm kesimler tarafından güzel hatıraları ve geçmişten kalan güzellikleri konuşuyoruz. Raif Özgüren de bunları fazlası ile hak etmiştir çünkü bıraktığı hatıralar çok özel şeyler. Ben kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, nurlar içerisinde yatsın” şeklinde konuştu.

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20/12/2022 16:35