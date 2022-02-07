Raif Özgüren U12 Turnuvası ile anıldı

Üç yıl önce aramızdan ayrılan spor yazarı Raif Özgüren anısına futbolda 12 yaş altı turnuvası düzenlendi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Spor Servisi çalışanı ve spor basınının önemli isimlerinden, 2018 yılında yaşamını yitiren Raif Özgüren için Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ve Özgüren ailesinin desteği, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’nin organizesi ile U12 turnuvası 6 Şubat Pazar günü Çetinkaya’nın Metehan tesislerinde yer aldı.

Turnuvaya Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Binatlı, Değirmenlik İrfan Erbay Akademi ve Mağusa Türk Gücü katılım gösterdi.

Turnuvanın başlangıç vuruşunu Raif Özgüren’in oğlu Mert Özgüren sporcularla birlikte yaptı.

Yarı finalde rakibi Mağusa Türk Gücü’nü 3-1 yenen Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ile Değirmenlik İrfan Erbay Akademi’yi 3-2 yenen Binatlı finale yükseldi.

Üçüncülük maçında İrfan Erbay Akademi’yi 6-2 yenen Mağusa Türk Gücü turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Finalde Binatlı’yı 6-1 yenen Urcan Vangöl Akademi ise şampiyon oldu.

Ödül töreni

Turnuvanın ardından düzenlenen törenle Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi Koordinatörü Salih Işık, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve Mert Özgüren sporculara yaptıkları konuşmada teşekkür ederek Raif Özgüren’in nasıl bir insan olduğunu aktardı, ter döken tüm sporculara teşekkür etti. Hakemlere anı plaketi, tüm takımlara kupa ve madalyaları Urcan Vangöl Akademi Koordinatörü Salih Işık, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Genel Sekreter Necati Özsoy ve Özgüren ailesi tarafından takdim edilmesi sonrasında toplu çekilen anı fotoğrafı ile Raif Özgüren U12 Turnuvası tamamlandı.

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07/02/2022 18:50