Raif Usal ilk single'ı “Bal Çiçeğim” ile müzik severlerle buluştu

Ülkemizin genç müzisyenlerinden Raif Usal, ilk single çalışması ile profesyonel müzik hayatına ilk adımı attı.

"Bal Çiçeğim" adlı ilk single çalışması, 23 Nisan Cuma günü müzik severlerle buluştu. Sözü ve müziği kendisine ait olan Bal Çiçeğim şarkısı ile müzik piyasasına profesyonel olarak giriş yapan Raif Usal, müzik severlerin beğenisini toplayarak piyasaya hızlı bir giriş yaptı.

Şarkının yapımı, Kıbrıs’ın en iyi ekibinin yer aldığı Re-Chord Studio'nun üstlendiğini ve klipte nişanlısı Şenay Güvesoylu’nun yer aldığını da sözlerine ekleyen Raif Usal, şarkının tüm aşamalarında profesyonel bir ekiple çalışmanın, bu ülkede müziğin yaşatılması adına yapılan çalışmaların bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

“Bal Çiçeğim” şarkısını, “Başlangıçlar gelecek olan güzelliklerin sadece habercisidir” diyerek yorumlayan ve yeni çalışmalarının da devamının geleceğini ifade eden Raif Usal, başta Re-Chord Studio’ya ve kendisini destekleyen tüm müzik severlere teşekkür etti.

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25/04/2021 13:05