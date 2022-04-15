Raketler Head & Shoulders Cup da mücadele ediyor
15/04/2022
KKTF tarafından düzenlenen Head & Shoulders Cup, GBTK kortlarında 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerindeki raketlerin zevkli ve çekişmeli mücadeleleri ile sürüyor. Head & Shoulders Cup da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
ÇAĞ REFİKOĞLU – SAİD ZEKİ AVCI 4/2 0/4 10/6
KUZEY PİLLİ - OSMAN AREN BAŞARAN (OSMAN AREN BAŞARAN W.O.)
12 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL
GİRNE UMUT YEREBAKAN – ENRA ÇAKARTAŞ 6-3 6-1
DANIELA AGAFONOVA – LARA ONURLU 6-3 6-2
LAVİN PARALİK – SOFIIA LUTFULLINA (SOFIIA LUTFULLINA W.O.)
SEVİNÇ OĞAN - BEREN BAŞARAN 6-7 6-1 10-6
12 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
EREN YILMAZ – ASIM ARAS ASTAN 7-6 6-1
RECEP YALOVALI - HASAN ARAS DUMAN 2-6 4-6
TOPRAK ATA CANDAN – NOA DUCHATEAU 1-6 1-6
EMİR ASAF YÜKSEL – BARAN BAŞARAN 7-6 7-6
16 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN
KAYRA YÜCEER – HAYAT ÇAKMAK 6-1 6-1
SAHİL ECE YEREBAKAN - EMİNE KARAGÖZLÜ 6-2 6-0
16 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL
ERSEL KALFAOĞLU - TOPRAK BERKOL 6-3 6-1
TURGAY HIDIROĞLU – GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 6-2 6-0