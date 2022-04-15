Raketler Head & Shoulders Cup da mücadele ediyor

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15/04/2022

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Raketler Head & Shoulders Cup da mücadele ediyor

KKTF tarafından düzenlenen Head & Shoulders Cup, GBTK kortlarında 9-10-12-14-16-13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerindeki raketlerin zevkli ve çekişmeli mücadeleleri ile sürüyor. Head & Shoulders Cup da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

ÇAĞ REFİKOĞLU – SAİD ZEKİ AVCI                            4/2         0/4         10/6

KUZEY PİLLİ  -  OSMAN AREN BAŞARAN       (OSMAN AREN BAŞARAN W.O.)                                       

12 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL

GİRNE UMUT YEREBAKAN – ENRA ÇAKARTAŞ     6-3         6-1         

DANIELA AGAFONOVA – LARA ONURLU                6-3         6-2

LAVİN PARALİK – SOFIIA LUTFULLINA                    (SOFIIA LUTFULLINA W.O.)

SEVİNÇ OĞAN -  BEREN BAŞARAN                                           6-7 6-1 10-6

12 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

EREN YILMAZ – ASIM ARAS ASTAN                                         7-6          6-1          

RECEP YALOVALI  - HASAN ARAS DUMAN                             2-6          4-6

TOPRAK ATA CANDAN – NOA DUCHATEAU                         1-6          1-6

EMİR ASAF YÜKSEL – BARAN BAŞARAN                 7-6         7-6

16 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN

KAYRA YÜCEER – HAYAT ÇAKMAK                                           6-1          6-1                                        

SAHİL ECE YEREBAKAN -                EMİNE KARAGÖZLÜ       6-2          6-0                                        

16 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

ERSEL KALFAOĞLU -  TOPRAK BERKOL                                   6-3          6-1                        

TURGAY HIDIROĞLU – GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK       6-2          6-0

                              

15/04/2022 17:50
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