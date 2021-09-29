Raketler Yusuf Yönlüer Turnuvası’nda mücadele ediyor…
29/09/2021
Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen Yusuf Yönlüer Turnuvası 2021, çok çekişmeli ve zevkli karşılaşmaların yaşandığı kategorilerde devam ediyor. Turnuvada oynanan günün maçları ve sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR – FİNAL
BEREN BAŞARAN - İREM ÖZEN 4-2/4-5/10-4
9 YAŞ ERKEKLER – FİNAL
DENİZ VAROĞLU - POYRAZ VURAL 4-0/4-0
12 YAŞ KIZLAR – FİNAL
SİMRE KELEŞ - GİRNE UMUT YEREBAKAN 6-2/6-1
12 YAŞ ERKEKLER – FİNAL
BORA ERİN - ENVER ADA GENÇEL 6-0/6-2
16 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
BATUR EVRE - ERİN S. BOZKAYA 6-2/6-2
BÜYÜK ERKEKLER - 1.TUR
ERSEL KALFAOĞLU - TOPRAK BERKOL 6-3/6-1
İBRAHİM AĞUN - ARAS ÇELİK 6-2/6-4
BÜYÜK ÇİFT KADINLAR - FİNAL
AZRA S.YALKIÇ / ELÇİN ÖZBİLEN - ÖZAY BARUTÇU / SEVİLAY BARUTÇU 6-0/6-4
13+ LİSANSSIZ YENİ BAŞLAYANLAR KATEGORİSİ
ENDER ÇABUKER - SİMGE BARDAK 6-3/6-2
ALİ TÜZEL - ÇAĞLAR TÜRK 6-0/6-1
SILA GÜL - MAVİ ÖZERSAY 6-2 5-7 10-7
HÜSEYİN YÜKSEL - DENİZ DENNER 6-1/6-3