Raketler Yusuf Yönlüer Turnuvasında Mücadele Ediyor…

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27/09/2021

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Raketler Yusuf Yönlüer Turnuvasında Mücadele Ediyor…

KKTF ile Gönyeli Tenis Kulübü tarafından düzenlenen GTK YUSUF YÖNLÜER TURNUVASI 2021, Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında kategorilerde oynanan zevkli maçlarla ile sürüyor. 9-12-16 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ KIZLAR

 

MİRA YÜKSEL-DOĞA İNCE 4-2/4-0

BEREN BAŞARAN-İREM ÖZEN 5-4/5-4

ANASTASİİA ALSHİNA-BEREN PİLLİ 4-1/4-2

ANNA VİSHNİAKOVA-İLAY GENÇ 4-1/4-1

 

9 YAŞ ERKEKLER

 

AREL ŞAHİN-POYRAZ VURAL 4-1/5-3

ERİM SELÇUK MAZHAR-AYBERK TERZİ 4-1/4-0

SAİD ZEKİ AVCI-ÇAĞ REFİKOĞLU 5-4/4-5/10-5

YALIN YURTSEVER-UZAY ŞAKİR 4-1/4-0

ASİL BERKUT-EMRE KURAL 4-0/5-3

DENİZ VAROĞLU-ERDAL ARABACIOĞLU 4-0/4-0

AREL ŞAHİN-ÇAĞ REFİKOĞLU 4-1/4-5/13-11

POYRAZ VURAL-ASİL BERKUT1-4/4-0/10-8

 

12 YAŞ KIZLAR – ÇEYREK FİNAL

 

GİRNE UMUT YEREBAKAN-ARYA SARIBAŞ 6-0/6-0

SEVİNÇ OĞAN-MEYRA ESER 5-7/6-3/6-1

ALMİRA AKŞAHİN-EMİNE KARAGÖZLÜ 6-1/6-0

SİMRE KELEŞ-CEREN ŞAHİNSOY 6-0/6-0


 

12 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

 

NOA DUCHATEAU-RECEP YALOVALI 6-2/7-5

BORA ERİN-KAYA HALKSEVEN 6-1/6-2

RÜZGAR VURAL-ÖMER ANIL6-4/6-2

ENVER ADA GENÇEL-EMİR ASAF YÜKSEL 6-1/6-1

 

16 YAŞ KIZLAR – ÇEYREK FİNAL

KAYRA YÜCEER-EKİN KARASU 7-5/6-1

ZEYNEP ERTANOĞLU-ELVİN ALTUĞ 6-1/6-3

NADİR ÇINARLILI-SAHİL ECE YEREBAKAN 6-1/6-2

16 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

ERSEL KALFAOĞLU-KONSTANTIN KAN 6-1/6-0

YÜCEL ARHAN ONURLU-HALİL HALİLCİK 6-2/6-1

27/09/2021 18:56
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TAGS: Yusuf Yönlüer, raket, turnuva, tenis
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