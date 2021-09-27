Raketler Yusuf Yönlüer Turnuvasında Mücadele Ediyor…
27/09/2021
KKTF ile Gönyeli Tenis Kulübü tarafından düzenlenen GTK YUSUF YÖNLÜER TURNUVASI 2021, Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında kategorilerde oynanan zevkli maçlarla ile sürüyor. 9-12-16 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR
MİRA YÜKSEL-DOĞA İNCE 4-2/4-0
BEREN BAŞARAN-İREM ÖZEN 5-4/5-4
ANASTASİİA ALSHİNA-BEREN PİLLİ 4-1/4-2
ANNA VİSHNİAKOVA-İLAY GENÇ 4-1/4-1
9 YAŞ ERKEKLER
AREL ŞAHİN-POYRAZ VURAL 4-1/5-3
ERİM SELÇUK MAZHAR-AYBERK TERZİ 4-1/4-0
SAİD ZEKİ AVCI-ÇAĞ REFİKOĞLU 5-4/4-5/10-5
YALIN YURTSEVER-UZAY ŞAKİR 4-1/4-0
ASİL BERKUT-EMRE KURAL 4-0/5-3
DENİZ VAROĞLU-ERDAL ARABACIOĞLU 4-0/4-0
AREL ŞAHİN-ÇAĞ REFİKOĞLU 4-1/4-5/13-11
POYRAZ VURAL-ASİL BERKUT1-4/4-0/10-8
12 YAŞ KIZLAR – ÇEYREK FİNAL
GİRNE UMUT YEREBAKAN-ARYA SARIBAŞ 6-0/6-0
SEVİNÇ OĞAN-MEYRA ESER 5-7/6-3/6-1
ALMİRA AKŞAHİN-EMİNE KARAGÖZLÜ 6-1/6-0
SİMRE KELEŞ-CEREN ŞAHİNSOY 6-0/6-0
12 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
NOA DUCHATEAU-RECEP YALOVALI 6-2/7-5
BORA ERİN-KAYA HALKSEVEN 6-1/6-2
RÜZGAR VURAL-ÖMER ANIL6-4/6-2
ENVER ADA GENÇEL-EMİR ASAF YÜKSEL 6-1/6-1
16 YAŞ KIZLAR – ÇEYREK FİNAL
KAYRA YÜCEER-EKİN KARASU 7-5/6-1
ZEYNEP ERTANOĞLU-ELVİN ALTUĞ 6-1/6-3
NADİR ÇINARLILI-SAHİL ECE YEREBAKAN 6-1/6-2
16 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
ERSEL KALFAOĞLU-KONSTANTIN KAN 6-1/6-0
YÜCEL ARHAN ONURLU-HALİL HALİLCİK 6-2/6-1