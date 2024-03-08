Raketlerin Nicosia Motors Cup da Zevkli Karşılaşmaları Devam Ediyor

Nicosia Motors Cup da zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile heyecan devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ KIZ - GRUP 2 Yarı Final

Beren Pilli - Evgenııa Pershenkova W.O. Beren Pilli

12 YAŞ ERKEK –Final

Baran Başaran - Erdal Arabacıoğlu 6/1 6/2

12 YAŞ ERKEK - GRUP 2 Çeyrek Final

Yalın Yurtsever – Deniz Varoğlu 6/2 6/3

Osman Aren Başaran – Tuğra İrfanoğlu 5/7 1/6

Kuzey Pilli – Çağ Refikoğlu W.O. Kuzey Pilli

16 YAŞ KIZ – GRUP 2 Final

Girne Umut Yerebakan – Enra Çakartaş 6/4 6/3

13+ KADINLAR – Çeyrek Final

Özgül Şah - Ivana Sılıch 6/1 6/1

13+ ERKEKLER - Çeyrek Final

Toprak Berkol – Rüzgar Vural 6/1 6/1

Kubilay Baran Şengül – Doruk Tüzel 6/3 3/6 6/0