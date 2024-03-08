Raketlerin Nicosia Motors Cup da Zevkli Karşılaşmaları Devam Ediyor

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08/03/2024

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Raketlerin Nicosia Motors Cup da Zevkli Karşılaşmaları Devam Ediyor

Nicosia Motors Cup da zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile heyecan devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ KIZ - GRUP 2 Yarı Final

Beren Pilli - Evgenııa Pershenkova                        W.O. Beren Pilli

 

12 YAŞ ERKEK –Final

Baran Başaran - Erdal Arabacıoğlu                        6/1 6/2

 

12 YAŞ ERKEK - GRUP 2 Çeyrek Final

Yalın Yurtsever – Deniz Varoğlu                             6/2 6/3

Osman Aren Başaran – Tuğra İrfanoğlu                5/7 1/6

Kuzey Pilli – Çağ Refikoğlu                                     W.O. Kuzey Pilli

 

16 YAŞ KIZ – GRUP 2 Final

Girne Umut Yerebakan – Enra Çakartaş                6/4 6/3

 

13+ KADINLAR – Çeyrek Final

Özgül Şah - Ivana Sılıch                                           6/1 6/1

 

13+ ERKEKLER - Çeyrek Final

Toprak Berkol – Rüzgar Vural                                 6/1 6/1

Kubilay Baran Şengül – Doruk Tüzel                     6/3 3/6 6/0

08/03/2024 11:14
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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