Raketlerin Nicosia Motors Cup da Zevkli Karşılaşmaları Devam Ediyor
08/03/2024
Nicosia Motors Cup da zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile heyecan devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZ - GRUP 2 Yarı Final
Beren Pilli - Evgenııa Pershenkova W.O. Beren Pilli
12 YAŞ ERKEK –Final
Baran Başaran - Erdal Arabacıoğlu 6/1 6/2
12 YAŞ ERKEK - GRUP 2 Çeyrek Final
Yalın Yurtsever – Deniz Varoğlu 6/2 6/3
Osman Aren Başaran – Tuğra İrfanoğlu 5/7 1/6
Kuzey Pilli – Çağ Refikoğlu W.O. Kuzey Pilli
16 YAŞ KIZ – GRUP 2 Final
Girne Umut Yerebakan – Enra Çakartaş 6/4 6/3
13+ KADINLAR – Çeyrek Final
Özgül Şah - Ivana Sılıch 6/1 6/1
13+ ERKEKLER - Çeyrek Final
Toprak Berkol – Rüzgar Vural 6/1 6/1
Kubilay Baran Şengül – Doruk Tüzel 6/3 3/6 6/0