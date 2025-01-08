Rakibinin boğazına vuran Vinicius Jr'a 600 Euro ceza
La Liga'da Valencia - Real Madrid maçında kaleci Dimitrievski'nin boğazına vuran Vinicius Jr.'a 600 Euro para cezası ve 2 maç men verildi. Real Madrid kulübüne ise kırmızı kart gördüğü için 700 Euro ceza verildi.
YAYIN TARİHİ:
08/01/2025
La Liga'nın 12. haftasında sel felaketi nedeniyle Valencia - Real Madrid maçı ertelenmişti. Lige verilen arada Valencia ve Real Madrid, 3 Ocak Cuma günü karşılaştı.
Real Madrid geriye düştüğü maçı Luka Modric ve Bellingham'ın golleriyle 2-1 kazandı. Maça ise Vinicius Jr.'ın gördüğü kırmızı kart damga vurdu.
Brezilyalı oyuncu, Valencia kalecisi Dimitrievski'nin sırtına vurmasının ardından rakibinin boğazına vurdu. VAR incelemesinin ardından Vini, 79. dakikada kırmızı kart gördü.
İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Vinicius Junior'ın cezasını açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu 2 lig maçından men edilirken, 600 Euro para cezasına çarptırıldı. Real Madrid'e ise kırmızı kart nedeniyle 700 Euro ceza verildi.
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